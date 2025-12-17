我的頻道

布朗大學2死槍案兇嫌仍在逃 紐時曝警2度鬧烏龍

加州二手車藏陷阱 里程表造假全美第一

東聖荷西老字號墨西哥餐廳La Perla Taqueria 12月底熄燈

記者龔玥╱聖荷西報導
東聖荷西頗具代表性的餐飲地標─墨西哥餐廳La Perla Taqueria，年底停業。(Google Maps)
東聖荷西頗具代表性的餐飲地標─墨西哥餐廳La Perla Taqueria，年底停業。(Google Maps)

在東聖荷西經營超過40年的墨西哥餐廳La Perla Taqueria，將於12月底歇業。業者表示，今年餐廳客流量明顯下滑，與移民社區對政治與移民執法環境的擔憂有關。

餐廳老闆圭特隆(Jose Guitron)在接受Nbc Bay Area時指出，2025年以來，店內整體人流較往年減少約三至五成，尤以拉丁裔顧客下降最為明顯。近來東區一帶傳出移民暨海關執法局（ICE）人員出沒的消息，使不少移民家庭對外出用餐感到不安。「現在的政府政策，加上人們害怕外出吃飯，真的對生意造成很大影響」。

La Perla Taqueria過去曾接待多位知名人士，包括葛萊美獎得主及墨西哥國家足球隊球星「小豌豆」埃南德斯（Javier Hernandez），一度是東聖荷西頗具代表性的餐飲地標。然而，業者坦言，近年來整體經營環境惡化，不僅是單一店家，許多小型餐飲與社區商家都面臨營收下滑，部分甚至減少達五成。

餐廳預計於12月29日正式結束營業，並將於12月26日舉辦告別活動，邀請老顧客與社區居民在上午10時至晚間9時營業時段內前來共聚，向這家陪伴社區多年的老店道別。

移民 墨西哥 聖荷西

聖荷西1殯儀館 誤將亡者大腦當成「衣物」交給父親

聖荷西購物中心「黑五」槍擊案 三成年人被告庭審延期

加州自有品牌胰島素1月上市 每月只收55元

Waymo「超級乘客」今年搭427次 在車內總時長近8天

聖荷西Willow Glen七樓住宅開發案獲准 居民失望

年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」

柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友

