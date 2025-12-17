東聖荷西老字號墨西哥餐廳La Perla Taqueria 12月底熄燈

東聖荷西頗具代表性的餐飲地標─墨西哥餐廳La Perla Taqueria，年底停業。(Google Maps)

在東聖荷西 經營超過40年的墨西哥 餐廳La Perla Taqueria，將於12月底歇業。業者表示，今年餐廳客流量明顯下滑，與移民 社區對政治與移民執法環境的擔憂有關。

餐廳老闆圭特隆(Jose Guitron)在接受Nbc Bay Area時指出，2025年以來，店內整體人流較往年減少約三至五成，尤以拉丁裔顧客下降最為明顯。近來東區一帶傳出移民暨海關執法局（ICE）人員出沒的消息，使不少移民家庭對外出用餐感到不安。「現在的政府政策，加上人們害怕外出吃飯，真的對生意造成很大影響」。

La Perla Taqueria過去曾接待多位知名人士，包括葛萊美獎得主及墨西哥國家足球隊球星「小豌豆」埃南德斯（Javier Hernandez），一度是東聖荷西頗具代表性的餐飲地標。然而，業者坦言，近年來整體經營環境惡化，不僅是單一店家，許多小型餐飲與社區商家都面臨營收下滑，部分甚至減少達五成。

餐廳預計於12月29日正式結束營業，並將於12月26日舉辦告別活動，邀請老顧客與社區居民在上午10時至晚間9時營業時段內前來共聚，向這家陪伴社區多年的老店道別。