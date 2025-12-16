聖荷西Willow Glen七樓住宅開發案獲准 居民失望

我的頻道

記者江碩涵／聖荷西報導
聖荷西Willow Glen社區一項爭議多時的七樓住宅開發案，近日根據加州法規，正式取得許可。（翻攝自Google Map）
聖荷西Willow Glen社區一項爭議多時的七樓住宅開發案，近日在加州法規規定下，正式取得許可，引發當地居民強烈失望與討論。該案於12月3日的聖荷西市規畫局聽證會中通過，將由舊金山開發商Redco Development在Willow Street、Kotenberg Avenue交叉口，興建一棟七樓、共126戶的住宅大樓，並設有約1600平方呎的零售空間，取代現有的酒類等小商店。

此案自2023年提出以來，便遭到社區有組織的反對。根據聖荷西焦點報報導，居民指出，七樓高度與周邊以獨棟住宅為主的社區風貌不符，並憂心新增百餘住戶將對交通、停車與公共設施造成壓力。Willow Glen鄰里協會會長Maren Sederquist表示，該建築在一哩範圍內找不到類似高度的建物，密度將使基礎設施承受極大負荷。

住在Willow Glen的台裔工程師王漢可表示，Willow Glen相較於聖荷西其他社區，以白人為主，不過隨著居民年齡漸長，也有不少亞裔新移民開始入住Willow Glen社區，他個人並不反對大型開發案，反對的多數是當地老居民，他認為若大型開發案能帶來更多新移民人口，以及更熱鬧的商家與生活便利度，不失為一個讓社區更有活力的方法。

聖荷西焦點報指出，一般情況下，該地段的分區並不允許此類住宅開發，但Redco建設公司依據加州「建商補救條款」（Builder's Remedy）提出申請。該條款自2023年1月生效，使部分不符地方分區規定的住宅案仍可推進。規畫聽證官Ruth Cueto表示，該案未構成公共安全或健康風險，依法無從否決。

Redco同時援引「加州密度獎勵法」，使住宅戶數倍增。共同創辦人Chris Freise強調，七樓設計是為了容納足夠的室內停車空間。

儘管如此，部分居民仍對交通安全深感憂慮。該案也反映出聖荷西在住房需求與社區期待之間，所面臨的結構性張力。

