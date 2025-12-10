我的頻道

北京秀「中國速度」 上千機械車輛一夜修路18公里

無懼出境禁令 馬查多親赴挪威領諾貝爾和平獎

神盾53號艦停靠舊金山港 吸引軍事迷拍照

記者王子涵／舊金山報導
美國海軍神盾53號艦曾參與多項真實軍事行動，也因登上好萊塢電影而聲名大噪。（記者王子涵╱攝影）
美國海軍神盾53號艦曾參與多項真實軍事行動，也因登上好萊塢電影而聲名大噪。（記者王子涵╱攝影）

美國海軍神盾53號艦（USS John Paul Jones）自7日起停靠舊金山港，吸引本地不少軍事迷與民眾駐足拍照。該艦屬於伯克級飛彈驅逐艦的重要成員之一，不僅參與多項真實軍事行動，也因登上好萊塢電影而聲名大噪。

John Paul Jones號於1993年服役，是美國海軍伯克級神盾飛彈驅逐艦家族中的早期成員，具備強大的防空、反艦、反潛與飛彈攔截能力。艦上配備神盾作戰系統與垂直發射系統，可搭載標準系列飛彈、戰斧巡弋飛彈及多種反潛武器，長年負責航母戰鬥群護衛及前沿海域部署任務，足跡遍及西太平洋、中東與印太地區。

除軍事任務外，John Paul Jones號也曾「跨界」參與電影拍攝。2012年上映的科幻動作片「Battleship」即以該艦作為主要取景軍艦之一。電影中，該艦與多艘美國海軍戰艦在夏威夷外海對抗入侵地球的外星艦隊，展現神盾系統雷達網、飛彈攔截與近迫防禦武器的高強度作戰場面，使其成為少數以現役戰艦身分登上好萊塢銀幕的軍艦之一。

官方尚未公布該艦具體靠港原因與預計停留時間。

好萊塢 舊金山 夏威夷

神盾53號艦停靠舊金山港 曾出演電影對抗外星人

