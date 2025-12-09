聖塔克拉拉推APP 鼓勵舉報違法傾倒

聖塔克拉拉政府推出APP，鼓勵居民報告違法傾倒。（圖/聖塔克拉拉政府提供）

近日，阿拉米達非法傾倒委員會（Alameda County Illegal Dumping，ACID）與縣監事Nate Miley共同舉辦灣區 非法傾倒區域會議，邀集政府官員、環境專家與社區組織代表，聚焦日益嚴峻的非法傾倒問題。會中公布最新「非法傾倒解決方案報告」，並推出「非法傾倒執法模範條例」，希望建立跨城市一致的執法與罰則標準，形成區域合作的新框架。

這份調查超過370名專家的混合研究報告，結合多位利害關係人的訪談，提出三大建議，強調從制度改革、執法效率到社區參與都必須同步推動。新發布的模範條例則擴大追責範圍並提高行政罰鍰，提供灣區各地方政府參考，以便推動更一致、可執行的非法傾倒管理措施。

在討論非法傾倒的同時，各城市也強調市民通報的重要性。聖塔克拉拉市則以行動示範，積極推廣城市官方通報平臺MySantaClara行動App ，讓居民能24小時透過手機回報公共維護問題，包括非法傾倒、水資源浪費、樹木維護、塗鴉、過度雜草、街燈故障、道路與人行道損壞，甚至Levi′s Stadium的噪音也可透過該App反映。

市府表示，MySantaClara提供居民「提交、追蹤、查看」社區案件的全流程服務，並讓市民更瞭解城市正在處理哪些問題。使用方式也十分簡單：使用免費帳號或Facebook登入，居民只須拍照、加入地點描述點選「New Request」新增案件後送出請求，系統會自動將案件分派至相關部門。用戶也會收到來自市府的進度通知，直到案件完成。若不希望公開案件內容，居民可在提交前關閉「公開送出」選項。不使用手機App的居民，也可直接透過市府網站提交問題，或至常見問題（FAQ）查詢使用方式，如需更多協助則可聯繫網頁管理員。

在跨城市合作逐漸成為趨勢的同時，地方政府也期望透過科技工具讓社區居民成為城市維護的一分子。此次非法傾倒區域會議強調，解決垃圾傾倒與城市環境問題，不僅依賴市府的資源，也需要居民用科技力量共同投入。透過統一法律標準與便捷的通報系統，灣區城市希望能更有效遏制非法傾倒，並讓社區變得更安全、更乾淨、更宜居。