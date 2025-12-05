灣區桌遊團聚百人同樂 親子族群也加入

我的頻道

記者孫愛薇／密爾比達報導
目前桌遊團一個月舉辦一次公開團，團聚時甚至上看百人參加。（記者孫愛薇／攝影）
目前桌遊團一個月舉辦一次公開團，團聚時甚至上看百人參加。（記者孫愛薇／攝影）

灣區桌遊俱樂部(Bay Area Board Game Club)與北加台大校友桌遊社，兩個灣區在地成立超過十年的桌遊社團，疫情後合力舉辦桌遊活動。創辦人與社長各自憑著對桌遊的熱愛與多年經營，成功凝聚上百位玩家，吸引新移民加入桌遊聚會，甚至延伸出親子桌遊團，讓桌遊成為連結人群、擴大交友圈的媒介。

灣區桌遊俱樂部成立於2014年，創始人之一張勝皓(Sean Chang)對於遊戲有深厚的興趣，身為遊戲用戶體驗及介面設計師，工作之餘還斜槓桌遊設計師和平面設計師，為多款台灣桌遊做設計及販售。

張勝皓提到，灣區桌遊俱樂部成立之初沒有固定的聚會場所，常常跟咖啡廳及店家談場地租借，直到現任北加州台大校友桌遊社創辦人暨社長謝季安(George Hsieh)牽線與北加福智合作舉辦桌遊活動，才有每月的固定桌遊聚會，固定舉辦活動一、兩年，每次都會看到熟悉的朋友回來參加活動，甚至有傳出結為連理。

北加州台大校友桌遊社成立於2010年，原本僅有台大校友參加，疫情前每周五開桌遊團，疫情時活動處於中斷，疫情後活動因場地問題減少舉辦次數，直至謝季安與北加福智基金會談定場地，結合灣區桌遊俱樂部一起舉辦桌遊團聚會。

謝季安從小對桌遊有十足熱情，從台灣到灣區，不曾間斷，甚至還跑到拉斯維加斯參加桌遊比賽，這幾年的團聚讓他體悟到，桌遊不只是遊戲，也能作為一種社交，認識新朋友，「我喜歡玩桌遊，又喜歡教人玩桌遊，也喜歡交朋友，結合三種最喜歡的興趣，就是揪團玩桌遊」。

目前桌遊團一個月舉辦一次公開團，團聚時甚至上看百人參加，一些剛搬來灣區的人透過桌遊社認識朋友，擴大交友圈，還為了兼顧喜愛桌遊的兒童，張勝皓與謝季安籌備開設親子團，逐漸有近20位親子加入聚會，讓大人小孩一起感受桌遊的魅力。

謝季安（左）與張勝皓（右）聯合兩個灣區桌遊社團組織，共同舉辦桌遊活動，為桌遊愛好...
謝季安（左）與張勝皓（右）聯合兩個灣區桌遊社團組織，共同舉辦桌遊活動，為桌遊愛好者舉辦固定聚會。（記者孫愛薇／攝影）
近年桌遊活動開拓親子團，教小朋友打桌遊。（記者孫愛薇／攝影）
近年桌遊活動開拓親子團，教小朋友打桌遊。（記者孫愛薇／攝影）

