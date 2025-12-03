舊金山市府怒告10大食品巨頭 靠這讓全民上癮吃到生病

我的頻道

記者李怡／舊金山報導
邱信福指出，被控告的食品公司大量生產、強力行銷超加工食品，讓民眾掉進健康危機裡。（記者李怡╱攝影）
舊金山市府律師邱信福（David Chiu）2日代表舊金山市政府，把全美10家最大的食品公司一起告了。他指出，食品巨頭們明明知道超加工食品會讓人變胖、生病、甚至引發糖尿病和心血管疾病，卻還大量生產、強力行銷，讓全國民眾掉進健康危機裡。

被告名單包括克拉夫亨氏（Kraft Heinz）、可口可樂、百事可樂、通用磨坊(General Mills)、雀巢、瑪氏(Mars)、家樂氏（Kellogg Company）等在超市最常看到的品牌。邱信福說，不是消費者不想吃健康，而是這些加工食品太普遍、太容易買，容易上癮。

超加工食品，是那些看起來像食物，但其實是工廠化學組合。官方定義包括糖果、洋芋片、汽水、能量飲、香腸熱狗、速食麵、盒裝起司通心粉、早餐穀片等等。簡單來說，都是在家裡做不出來的產品。

舊金山市衛生局指出，這些食品公司幾十年來大量針對兒童推廣，利用卡通人物、玩具合作、動畫廣告吸引顧客，研究顯示，非裔與拉丁裔孩子看到的不健康食物廣告的比率，比白人同齡族群多出 70%。

受影響社區的糖尿病、心臟病、肝臟疾病都在過去30年急速攀升。舊金山加大(UCSF )醫師格林(Kim Newell-Green）表示，現在很多青少年就已經脂肪肝、前期糖尿病。

邱信福辦公室之所以要出手提告，是因為醫療費都是全民買單。目前全美醫療支出已占 GDP 將近 20%，比 1960 年時高出四倍。加州每年在 Medi-Cal（醫療補助）上花費至少 1,241 億元，其中近40億元是舊金山自己承擔。

糖尿病在舊金山是第八大死因，也造成心臟病、腎衰竭、住院與透析費用暴增。

訴狀內容指出，食品業從 1960 年代開始就吸收菸草業的行銷與成癮設計經驗，把香菸的上癮邏輯搬到食品裡。甚至還有食品公司主管承認，他們能設計一整頓會讓人停不下來的吃法。

舊金山市府希望法院要求食品巨頭，停止誤導行銷、更透明地標示成分。支付部分醫療與公共健康成本。改善對弱勢社區的影響。負責訴訟的合作律師團表示，舊金山這起官司有望成為全國示範，讓更多城市開始控告食品業。

邱信福說，這件事最終是為家庭而做，希望家長和孩子能知道，他們吃進去的是什麼，且不再因企業的貪婪而付出代價。

邱信福控告10大食品巨頭，賣成癮加工食品，害人變胖、生病。（記者李怡╱攝影）
