歌劇「猴王悟空」8場票全售盡 同名市集周末接力

木偶孫悟空在劇中首次亮相。(舊金山歌劇院提供)

舊金山 歌劇院（San Francisco Opera）攜手美化華埠 行動委員會（BeChinatown）、舊金山中華文化中心（CCC）、社區藝術平台Artihood等社區夥伴，將於本周末推出「猴王悟空市集」（The Monkey King Public Market），這也是歌劇猴王悟空系列社區活動的壓軸活動。歌劇院表示，28日和30日的兩場戶外市集完全免費向大眾開放。

市集將於28日下午5時至8時半、30日上午11時至下午3時在市政中心的Memorial Court（毗鄰戰爭紀念歌劇院） 舉行。

舊金山歌劇院多元平等與社區部主任馬尚（Ryan Marchand）接受採訪時表示，市集共有17家手作與藝術攤位、4家餐飲攤位參與。商品種類涵蓋陶藝、飾品、版畫、服飾與配件等，「我們希望呈現一個多元而具創造力的亞洲與華人文化市集。」

除攤商外，活動也規畫多項文化表演，包括醒獅團LionDanceME、雜耍與扯鈴表演者Draco the Juggler、東南亞文化中心帶來的傘帽舞（Non La），以及藝術家Grace Jin與Vincent Chong的書法現場創作，中領館亦將到場提供小型文化贈品。

馬尚表示，猴王悟空自開演以來票房反應熱烈，「每一場演出皆為滿座，歌劇院容量略高於3000席位，因此當天至少會有3000多名觀眾來到市集。」歌劇院已向所有持票觀眾發送通知，鼓勵他們於演出前後到戶外市集中停留。

他指出，猴王悟空相關的社區活動自2022年起即開始籌備，並獲得Koret Foundation的資助，是歌劇院推動多元敘事與社區連結的重點計畫之一。「疫情後，華埠是受衝擊最深的社區之一，並且在亞裔 仇恨事件升高的背景下，我們一直在思考如何借猴王悟空的首演，把更多關注與人潮帶回華埠與亞裔社區。」

馬尚表示，美化華埠行動委員會舉辦的華埠夜市活動深深啟發了歌劇院團隊，「我們看到他們成功凝聚商家與民眾，讓我們也想思考歌劇能在社區中發揮什麼角色。」他說，猴王悟空與市集的規模，都是歌劇院少見的大型社區合作案例。