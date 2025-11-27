數十新店入駐、月均遊客成長3% 聯合廣場復甦跡象明顯

即使存在兩大不確定因素，舊金山聯合廣場的復興已初現端倪。(本報檔案照)

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，舊金山頂級購物區聯合廣場（Union Square）過去五年間，不僅面臨遠程辦公衝擊和旅遊業復甦遲緩的雙重壓力，還飽受公共安全與零售盜竊問題困擾。Nordstrom、Gap等眾多大型零售商相繼撤離。

但經紀人表示，該區域如今終於迎來轉機：數十家新店入駐，租戶爭相進駐或重返此地，帶看行程排得滿滿當當。

據商業不動產公司Cushman & Wakefield數據顯示，第三季度聯合廣場零售空置率從上季度的23%降至22.7%，這是自2022年以來首次下降。隨著更多租賃協議正在洽談中，預計空置率將進一步走低。聯合廣場聯盟數據顯示，第三季度月均客流量同比增長3%，達116萬人次。

新入駐品牌包括潮玩品牌Pop Mart、Dandelion巧克力店，以及疫情期間撤離後即將回歸的優衣庫（Uniqlo）；本土服裝巨頭Gap據傳也在考慮重返該區域。

聯合廣場聯盟首席執行長羅德里格斯（Marisa Rodríguez）表示：「聯合廣場正展現出不可忽視的復甦勢頭。歷經數載艱難歲月，能量正在轉換。我們每日都能感受到這種變化，並期待這一積極趨勢持續延續。」

儘管廣場南端的梅西百貨 （Macy's）地標店未來尚不明朗，數街區外近150萬平方呎的舊金山中心（San Francisco Centre）商場也幾乎空置，但上述樂觀態勢依然存在。

這兩個物業在過去一個月都發生了重大變化：梅西百貨與開發商TMG合作，探索其建築的新用途，並表示將繼續營業。而經過數月的拖延，貸款人正式接管了該購物中心，並迅速要求至少部分最後租戶搬離。附近的Parc 55和舊金山聯合廣場希爾頓（Hilton）兩家大型飯店，上周也被出售了。

不過任天堂 （Nintendo）等已入駐的租戶對銷售業績「非常滿意」，金州勇士巨星柯瑞（Stephen Curry）與Michael Mina合夥的Bourbon Steak牛排館及Eighth Rule酒吧上月在Westin St. Francis Hotel飯店開業，任天堂今年早些時候已入駐該飯店。

部分小企業藉助市政府「空置轉活力」計畫填補了空置商鋪。租戶最初以短期快閃店形式入駐，但已有十餘家後續簽訂了長期租約。大型企業也正關注快閃商機。

同時市政府在簡化商業許可流程、增派導覽大使服務遊客以及增加廣場活動方面的舉措，為商場塑造了場所感。當人們前來購物時，這裡不再是空蕩蕩的廣場，而是能玩遊戲、看電影的場所。隨著客流與新店開業，零售租金亦呈回升態勢，經紀人稱「目前舊金山市場備受關注。」