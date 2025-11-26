Chipotle感恩節優惠 26日買一送一

墨西哥連鎖餐廳Chipotle宣布，將於感恩節前夕推出「Back Home BOGO」買一送一優惠。（取自Chipotle官網）

墨西哥連鎖餐廳Chipotle 宣布將於感恩節 前夕推出「Back Home BOGO」買一送一優惠，引發灣區 消費者熱議。該優惠將於26日（周三）下午4時至打烊期間在全美門市實施，僅限店內消費。

Chipotle發表聲明稱，感恩節前一晚是全美最大的返鄉與團聚時刻之一，希望透過優惠成為「親友見面前的第一站」。公司總裁暨品牌長布蘭特（Chris Brandt）指出：「不少人返鄉時，都習慣先到臨近的Chipotle用餐，這個活動讓聚會更容易開始。」

BOGO優惠每筆交易最多可獲五份免費餐食，需購買等值或更高價主餐，兒童餐不列入資格。

健身族、學生表示，買一送一太划算。在舊金山米慎區工作的工程師Bob Lin說，Chipotle平時很少有優惠活動，而且美國大部分快餐連鎖都是高熱量的漢堡薯條，Chipotle高蛋白選項多，蔬菜新鮮，是年輕人健身族的日常餐點。

據2024年數據，Chipotle在灣區共開設約55家門店，遍及北灣、南灣、東灣。

根據聲明，Chipotle自28日至12月1日還將退出「網購周末」（Cyber Weekend）活動，顧客透過App或官網下單，輸入CYBER25即可享免費外送費的優惠。