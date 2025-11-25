我的頻道

誰是庫克接班人？蘋果下任CEO 四大熱門人選浮出檯面

金融時報：美國24日已在阿布達比祕密舉行俄烏和平談判

密爾比達越南河粉餐廳摔肉解凍 遭勒令暫時停業

編譯組╱綜合報導
Fox報導，密爾比達一間越南河粉店因員工被拍到將冷凍牛小排摔在地上解凍，遭衛生單位勒令暫時關閉。

這段影片近日在TikTok與Reddit上流傳，畫面顯示位於北密爾比達大道55號的「Pho Love」餐廳，一名員工在店後巷弄中，將成排牛小排猛烈摔在鋪著紙板的地面上。肉塊多次直接接觸水泥地面，旁邊還可見一個拖把桶。

有民眾向聖塔克拉拉縣環境衛生局提出申訴，衛生局於周四派員前往該店稽查。根據官方稽查報告，稽查員當場找到影片中的同一名員工。該名員工表示，影片是在周二拍攝，當時因料理台空間不足，才會把肉帶到戶外，並試圖用摔打方式加速解凍。

報告指出，當員工發現肉品從包裝袋滑出、直接落地後，認為食材已遭汙染，因而「立即全數丟棄」。該員工向稽查員強調，影片中出現的牛小排並未烹調或提供給顧客。

稽查員在現場除發現不衛生的食材處理方式外，也查出多項違規，包括不當儲存與清潔作業、員工未持州規定的食品處理證照，甚至發現一隻活蟑螂。此外，稽查員還看到有員工洗手時未使用肥皂。

在多項重大違規下，Pho Love被勒令暫時停業，並須在11月28日前與縣政府完成後續處置。餐廳必須改善所有重大違規項目，並通過複查後才能重新營業。

截至發稿本報未獲Pho Love店方回應。

密爾比達 越南 TikTok

美國社群YouTube臉書最普及 年輕人愛TikTok與IG
與萬豪整合訂房系統失敗 短租屋業者Sonder停業
不敵電商與時代變遷 河濱90年老字號女裝店感恩節前關門
蟑螂粉咖啡、螞蟻南瓜飲…北京博物館1杯賣38元:口感不錯
珠海到北京的高鐵 車廂隙縫爬滿蟑螂 網驚:個頭不小

