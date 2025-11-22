等待住房太冗長 舊金山車宿家庭「想搬卻搬不了」

我的頻道

記者李怡／舊金山報導
長年停在街區上的車旅家庭，給社區居民帶來困擾。（記者李怡/攝影）
近年舊金山各地的街邊大型休旅車（RV）不斷增加，從Bayshore、Bayview到工業走廊，許多家庭長期居住在車中，成為城市住房危機最直觀的面貌。對鄰近居民而言，RV長期停放造成衛生、停車和治安困擾；對住在車裡的家庭來說，他們並非不願意搬入正常住房，而是面臨冗長的等待期與層層門檻，使想搬卻搬不了成為普遍問題。

許多居民經常提出疑問，既然市府提供住房補助，為何這些家庭仍停留在街頭？實際上，大量車宿家庭在取得補助後仍難以找到願意出租的房東。原因包括租屋市場競爭激烈、家庭文件作業時間較長、部分房東偏好能立即入住的租客，以及當媒合程序完成時，原本找到的房源已被其他租客搶走，導致補助無法轉化成實際住房。

Portola居民劉艷珍表示，她每天開車經過同一批RV，半年下來都沒有變，他們不是不想搬走，是房東不願意等市府流程。

為解決這項長期瓶頸，舊金山21日啟動一項新的媒合政策，由私人基金Breaking the Cycle Fund出資，替房東提供一個月保留金（hold payment），讓房源在媒合期間得以暫時空著，不會因等待補助家庭而造成房東損失。

對許多車宿家庭而言，搬進正式住房意味著孩子能穩定上學、父母更容易找到工作，生活能重新恢復秩序Bayview 的王先生說，他曾與車宿家庭聊過，大部分家長都有工作，只是無法負擔租金或無法在競爭中搶到房。這些家庭不是選擇車宿，而是被迫。

此計畫未來成效仍待觀察，但居民普遍表示，只要能讓街邊 RV 減少、讓家庭回到屋內，就是值得支持的一步。

圖為柏克萊加大。（記者陳曉峰 / 攝影）

柏克萊加大打造「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

2025-11-15 19:53
柏克萊加大生物工程學教授李承旭領導的團隊，通過基因工程改造無害病毒，提取稀土元素。該技術還可能解決關鍵元素供應鏈中的重大瓶頸問題。（取自柏克萊加大網站）

柏加大「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

2025-11-16 01:20
報告主筆羅賓遜博士（Dr. William Robinson）(med.stanford.edu）

免疫醫學重大突破 史丹福大學破解狼瘡起因

2025-11-13 18:46
華人被巨浪卷入太平洋，父親遇難，五歲女童至今下落不明；示意圖。（記者邵敏／攝影）

華人1家加州大蘇爾觀浪被捲走 39歲父亡、5歲童失蹤

2025-11-17 14:32
可口可樂推出Holiday Creamy Vanilla口味。（圖源walmart）

可口可樂推出五年首見節慶限定口味 要買要快

2025-11-14 19:24
潮玩熱席捲全球，盲盒、公仔與卡通角色掀起收藏風潮。（記者李怡╱攝影）

盲盒熱潮席捲年輕世代 金山Pop Mart開張 粉絲排隊搶購

2025-11-17 01:20

