AcoM聚焦「隱形照護者」 籲正視照護危機

記者龔玥／聖荷西報導
AcoM簡報會聚焦家庭照護者。（圖由AcoM提供）
AcoM簡報會聚焦家庭照護者。（圖由AcoM提供）

在全美迎來「國家家庭照護者月」之際，AcoM於11月19日舉辦網路簡報會，聚焦加州日益龐大的照護需求，以及被稱為「隱形照護者」的數百萬家庭與非正式照護者所面臨的壓力與挑戰。

該會邀請多位政策領導者、專家與家庭照護者分享經驗與觀察。參與者有加州老齡局長德馬羅伊斯（Susan DeMarois）、南加大家庭照護者支援中心與洛杉磯照護者資源中心主任本頓博士（Dr. Donna Benton）、蘇諾瑪縣成人與老齡事務處長鄧納威（Paul Dunawa）、家庭照護者（Family Caregiver）薩林傑（Dan Salinger）與家庭照護者瓦倫西亞（Alma Valencia）。

簡報指出，全美目前約6300萬名家庭照護者，其中僅加州家庭照護者便多達700萬人，提供全州約65%長期照護需求。然而多數照護者並不認為自己是「caregiver」，導致無法及時獲得援助，也忽略了照護所帶來的身體負擔、情緒壓力、社會隔離與財務壓力。

德馬羅伊斯指出，照護工作其實已成為加州社會結構中不可或缺的一環。「如果你問一個人是否是照護者，他可能會回答不是。但如果問他是否接送長輩就醫、協助拿藥、準備餐食，他多半會發現自己其實正在提供照護。」她強調，提升大眾對照護的認知與早期準備是現階段政策的重要目標，也呼籲媒體協助將資訊傳達至弱勢與被忽視的社群。

本頓則分享，照護的複雜度在過去數十年間急遽提升。她指出，過去照護往往是「急性、短期」的任務，但隨著人口老化，如今許多人需要長達十年以上的密集照護，再加上「居家醫院」等趨勢，使家屬被迫承擔更高技術需求，包括藥物管理、疼痛處理甚至基本醫療程式。她呼籲政策與社會結構必須跟上變化。

除了政策層面的討論，兩位家庭照護者薩林傑與瓦倫西亞的個人故事也成為簡報會的核心亮點。薩林傑分享了父親罹患失智後的轉變，包括迷路、行為異常與日常功能退化，最終導致他與家人必須在毫無準備之下全面接手照護工作。「我們多數人並不是選擇成為照護者，而是某一天突然成為照護者。」

瓦倫西亞則講述了母親從50多歲開始出現行為與記憶改變的歷程，並描述自己如何在毫無經驗下成為母親的主要照護者及代理決策人。她強調，照護雖然艱辛，但並非不可能完成，「在找到治療方法之前，你必須先找到你的社群。」

加州 南加大 洛杉磯

