推動社區文化活動 三位本地藝術家出任聖荷西市創意大使

圖為卡馬喬的作品。（聖荷西政府提供）

聖荷西 市經濟發展與文化事務辦公室於18日宣布，三位本地藝術家將擔任2026年的創意大使（Creative Ambassadors），在接下來一年內推動社區參與與文化創意活動。獲選的藝術家包括墨西哥 民俗舞者貝尼特斯姐妹（Sharon and Tanya Benítez，舞蹈團體Los Panaderos）、設計師兼藝術家卡馬喬(Jorge Camacho），以及電影工作者與教育者瓦倫西亞(Tricia Creason-Valencia）。

創意大使計畫自2019年啟動，鼓勵居民透過藝術和創意活動參與社區生活。每位大使將在任期內完成一個社區創意專案，並透過工作坊、展演與社群活動與居民互動。

聖荷西市經理馬奎爾（Jennifer Maguire）表示，聖荷西的藝術社群是城市特色的重要組成部分，「它不僅增進公民認同，也促進經濟發展。這個計畫透過多樣活動，激發居民的創意表達。」

市長馬漢（Matt Mahan）指出，藝術能建立同理心並連結人與人，他認為這三位元藝術家的作品將「激發每個社區的創意，強化社會紐帶並增強城市活力」。

Los Panaderos將舉辦名為「Fandango For All: Tradición Viva, Comunidad Unida」的一整年文化交流專案，結合音樂、舞蹈與故事講述，介紹墨西哥及加州 的文化歷史。

卡馬喬的「Pop-Up Box」計畫則將貨車改造成移動藝術畫廊，巡迴學校、公園、養老院與街區派對，邀請居民現場創作藝術作品，並搭配音樂演出。

瓦倫西亞的「I Am/We Are: Our Stories Connect Us」將舉辦工作坊，結合詩歌、攝影、拼貼與聲音敘事，促進自我表達與集體療癒，最終以公開展演呈現成果。

文化事務辦公室表示，自2019年以來已有24位藝術家受邀擔任創意大使，「我們期待繼續支援藝術家，也為居民提供年度活動參與創意的機會。」除了專案創作，三位大使也將透過社群媒體和採訪推廣創意，並參與2026年4月舉辦的WeCreate408創意挑戰活動。

居民可透過文化事務辦公室的Facebook、Instagram及X帳號，或訂閱電子報，瞭解並參與2026年的創意大使專案。