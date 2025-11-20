攻防5年多 舊金山漁人碼頭漏油案500萬元和解

我的頻道

記者李怡╱舊金山報導
漁人碼頭為舊金山知名景區，漏油事件曾引發社區擔憂。(記者李怡╱攝影)
五年前在舊金山知名景點漁人碼頭附近海域洩漏的柴油，如今終於迎來一個交代。舊金山市府律師邱信福19日宣布，市府已與兩家涉案石油公司Pilot Thomas Logistics與General Petroleum達成500萬美元和解。這筆錢將補回市府當年緊急清理的成本，也要求企業必須負責完成所有後續的環境整治。

對多數居住在灣區的人來說，漁人碼頭不只是觀光景點，更是周末散步、吃海鮮、看海獅的生活場所，因此這起漏油事件從發生起就牽動許多人心。

邱信福表示，舊金山一直以永續和環境保護聞名，這一事件不會放任不管。他說，市府員工當時第一時間下去巡查並匯報，就是為了保護海灣，不能讓造成污染的公司逃脫責任。

港務局代理執行長馬丁(Michael Martin)表示，會繼續盯緊後續清理，不能讓海灣留下任何污染。

漏油事件發生在2020年4月，當時港務局員工在Hyde Street Harbor海面上看到異常油光，之後發現大片油膜，立刻通知環保單位，並用吸油棉與工具進行初步控管。

之後的調查確認，回收的油品與Pilot Thomas販售的燃油一致。EPA（聯邦環保署）隨後介入，並下達清理命令。長期整治工作後來轉由加州水資源管制委員會接手。

對附近居民來說，那一陣子整個海面瀰漫著油味，海鳥、海獅活動也明顯變少，不少人記憶猶新。

事件發生兩年後，Pilot Thomas曾反控市府，稱港務局才是肇事者，企圖推卸責任。市府隨即提出反訴，指公司未做好管線檢查與維護，電子漏油偵測系統也未適當運作，才導致柴油從地下管線外洩。

歷經多年攻防、鑑定與協商，最終市府在今年10月17日成功取得500萬美元和解。其中26.2萬美元將捐至加州環境增強基金，協助修復更多受影響的自然資源。

雖然和解金額與後續整治都已拍板，但舊金山居民仍有疑問如，未來還會不會再發生、碼頭附近的生態是不是已經恢復、這樣的管線到底有沒有更嚴格的檢查等問題。

對每天到漁人碼頭跑步、騎車、帶孩子看海獅的家庭來說，這不只是法律問題，而是生活品質與環境安全的問題。

市府強調，後續清理與修復都會持續公開透明，並會監督兩家公司完成所有環境整治，直到確定海灣不再受影響。

