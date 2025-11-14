國科會來美參訪 推動台美AI交流合作

我的頻道

記者王日芯／聖荷西報導
台灣國科會副主委蘇振綱率團赴美。從左至右：舊金山科技組長顏宏偉、前瞻處長蔡妙慈、國科會副主委蘇振綱、國家實驗研究院院長蔡宏營、工程處處長洪樂文。（記者王日芯／攝影）
國科會副主委蘇振綱11月率團赴美，參訪機器人科研AI與自動化研究機構及新創基地，推動台美智慧機器人產業與人才交流合作，並在舊金山科技組舉辦「台灣智慧機器人產業身才交流座談會」，吸引眾多國際學者及專業人才熱烈參與，共同探討機器人技術發展與產業應用。

國科會11月13日在舊金山科技組舉辦記者會，參會人員有國科會副主委蘇振綱、國科會前瞻處長蔡妙慈、國科會工程處長洪樂文、國家實驗研究院長蔡宏營。

蘇振綱表示，面對全球AI與半導體技術的迅速發展，智慧機器人已成為人工智慧導入實體世界的關鍵應用與下一波科技革命的重要核心，台灣擁有完整的半導體與ICT產業鏈，以及精密機械與製造實力，具備發展智慧機器人的獨特優勢。

國科會近期積極推動「智慧機器人產業推動方案」，結合國家投資基金匡列新台幣100億元等跨部會資源，打造涵蓋技術研發、創新應用、人才培育與產業投資的完整生態系，期待帶動臺灣邁向智慧科技新時代。

將智慧機器人應用導入餐飲旅宿、醫療照護、物流巡檢與防災救難等領域，預計五年內將服務型智慧機器人產值由新台幣40億元提升至500億元，並推動相關新創與供應鏈發展，形成具全球競爭力的智慧機器人產業聚落。

另外，為強化國際鏈結與人才招募，政府也同步推動多項國際人才延攔措施，包括教育部的「玉山學者計畫」、國科會的「青穂學者計畫」、國發會的「外國專業人才延攬及僱用法」以及「Talent Taiwan一站式國際人才服務」等。

除提供具競爭力的薪資與研究環境，吸引國際頂尖學者及技術專家從事研究與教學外，亦積極延攬具產業業務經驗與創新應用能力的國際專業人才，投入台灣智慧機器人與AI相關產業，補致在新興科技產業的研發與技術落地能量。

此外，國科會推動設立「國家智慧機器人研究中心」與經濟部推動的「智慧機器人創新與應用研發中心」已分別設立於台南沙崙及工研院六甲院區，並結合「台灣科技新創基地」南部據點，構築「大南方新矽谷」的智慧科技廊帶。此區域將串聯產學研資源，推動智慧機器人研發、實證應用及國際新創合作，成為台灣智慧科技產業新重鎮。

本次訪團也參訪亞馬遜旗下的Amazon Robotics、谷歌成立的Gemini Robotics、史丹福大學校內Robotics Center、加州柏萊大學工學院與BAIR Lab、Aurora、以及Physical Intelligence等AI及機器人新創產業。

蘇振綱表示，此行不僅深化台美科技交流，更向國際展現台灣在智慧機器人領域的創新實力與發展潛能。國科會未來將持續以「AI產業化、產業AI化」為核心願景，推動台灣成為全球智慧機器人科技樞紐，讓世界見證台灣實力。

國科會副主委蘇振綱發言。（記者王日芯／攝影）
