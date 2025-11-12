灣區幾名最年輕億萬富豪 押注「AI訓練師」就業領域

我的頻道

編譯林思牧／綜合報導
Mercor執行長福迪。(Linkedin)
Mercor執行長福迪。(Linkedin)

舊金山灣區幾名最年輕的億萬富豪，正在押注一種新的就業領域，認為這是既高薪又會蓬勃發展的新形態。

舊金山標準（San Francisco Standard）報導，福迪（Brendan Foody）對未來充滿憧憬。在Mercor公司位於佛利蒙街181號豪華新總部內一間玻璃幕牆會議室「地之角」，窗外是一片綿延的本土植物。他說：「未來就該是這樣的，到處都是美麗的空中公園（parks in the sky）。」

22歲的福迪是Mercor的執行長。這家新創公司雇用了數千名白領專業人士來訓練由OpenAI和Meta等公司開發出的AI模型。這些高技能的合約工，其中許多人擁有博士學位、法學學位和華爾街背景，他們的時薪可高達200美元，負責訓練AI聊天機器人，使其像人類一樣的思考與行動。

雖然看起來Mercor似乎在興高采烈地迎接Anthropic執行長阿莫迪（Dario Amodei）警告的白領大屠殺（white-collar bloodbath），但福迪並不認同那種觀點，盡管Anthropic也是Mercor的客戶。福迪認為未來十年中，人類將教會機器如何運用「只有人類才具備的判斷力、細緻入微的感知和品味」來處理知識型工作，從而解放我們去追求自己熱愛的事情，享受物質富足的世界。

當媒體追問福迪的烏托邦願景，以及他為何認為科技公司不會囤積人工智慧繁榮帶來的利益時，他揮了揮手，描繪了一個未來：每個人都擁有1000萬美元的購買力，住在舒適的公寓裡，而且只在自己想工作的時候才工作。

「我不相信那些末日預言，」福迪說，「當所有人都在談論失業問題時，我們正在打造可以說是規模最大的新型工作類別。」福迪有理由充滿憧憬。Mercor成立不到三年，剛完成3.5億美元的融資，公司估值達到100億美元。這輪融資使這家新創公司的估值在2月份翻了五倍，也讓福迪和他的兩位22歲的聯合創始人——首席技術官海瑞瑪斯（Adarsh Hiremath）和董事會主席米達（Surya Midha）——成為歷史上最年輕的白手起家科技億萬富豪。

與當年20出頭的查克柏格不同的地方是，福迪擁有遠超其年齡的魅力和風度。他告訴媒體，他還沒有慶祝自己身價達到十位數，不過他確實向他母親的慈善機構捐了款，該機構致力於振興門洛公園市中心。

