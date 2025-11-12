聖荷西鼓勵創意減廢 推零廢棄創新補助 1年最高5萬元

聖荷西市政府啟動「零廢棄創新補助計畫」。（聖荷西政府提供）

聖荷西 市政府近日啟動「零廢棄創新補助計畫」（Zero Waste Innovations Grant，ZWIG），投入33萬5000美元，支持社區團體、小型企業及非營利組織以創意行動推動減廢與循環利用，協助城市實現「零廢棄」目標。

市府表示，該計畫鼓勵居民提出創新方案，建立社區合作關係、減少固體廢棄物，並進一步降低溫室氣體排放。補助項目為期一年，每項金額介於5000至5萬美元，資金來源包括加州 議會法案第939號（AB 939）及垃圾掩埋與非處置設施費用。

聖荷西市經理馬奎爾（Jennifer Maguire）指出，ZWIG體現了市府推動可持續發展、保護公共健康與環境的長期承諾。她說：「通過投資社區主導的減廢方案，我們正在建設一個更具韌性的城市。」

市長馬馬漢（Matt Mahan）強調，解決環境挑戰的關鍵在於基層參與。「許多最好的創意來自社區，而非自上而下。我們希望賦能居民重新思考如何減少廢棄，創造更聰明、更永續的解決方案，讓聖荷西更接近零廢棄的未來。」

根據市府說明，ZWIG計畫的目標包括協助聖荷西社區克服實施固體廢棄物減量措施的經濟障礙、擴大可重複使用的基礎設施、促進社區參與，並鼓勵創新合作與新策略試行，以減少垃圾掩埋量。

補助專案分為三大類別：首先是廢棄預防與再設計（Waste Prevention & Redesign），通過減少產品製造、流通或使用過程中的材料消耗，避免廢棄物的產生，例如以可重複使用產品取代一次性用品、重新設計包裝及產品，支援循環經濟。其次是再利用與維修（Reuse & Repair），鼓勵以再利用、轉售、租賃、共用等方式延長物品壽命，並支持建築拆解再利用；同時資助維修專案，使損壞或故障的產品元件得以修復再用，減少進入回收或掩埋系統的物品。第三類是食物浪費預防與再分配，通過收集與重新分配原本將被丟棄或堆肥的可食用食物，減少食物浪費；同時鼓勵將食品或副產品再利用，例如製作動物飼料或開發新產品，防止食物污染家庭回收系統。

環境服務局局長普羅文扎諾（Jeff Provenzano）表示，該計畫展現了市府提供優質服務的承諾，也鼓勵居民以創新思維共同探索減廢解決方案。