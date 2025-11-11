聖荷西西田谷購物中心 迎來浪琴等新商戶進駐

我的頻道

聖荷西訊
隨著年終假期購物季的臨近，聖荷西的Westfield Valley Fair購物中心將迎來一批新商戶。(記者周喆／攝影)
隨著年終假期購物季的臨近，聖荷西的Westfield Valley Fair購物中心將迎來一批新商戶，多家新餐廳和商店即將進駐。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，根據Westfield Valley Fai購物中心官方透露，新商戶包括一家亞洲美食廣場、一家遊戲中心、一家亞洲餐廳以及多家服裝零售店。

購物中心高級總經理 ，與加州州長同姓的紐森(Sue Newsom) 說︰「秋季的Westfield Valley Fai購物中心完美融合了時尚、創新和體驗。」

聖荷西的Westfield Valley Fair購物中心隸屬於法國房地產公司Unibail Rodamco Westfield。以下是Westfield Valley Fair購物中心部分計畫於今年秋季開幕的新商家：

• Asia Live，一個沉浸式亞洲美食廣場，由舊金山China Live的創始團隊打造。

• Corsair，一家零售店，將為矽谷的科技愛好者帶來尖端遊戲設備。

•Tai Er Fish將成為這家川菜館在南灣地區的首家分店。

• 杜嘉班納（Dolce & Gabbana）即將開設其義大利奢侈品時裝店。

• 浪琴表（Longines）將進駐Valley Fair購物中心，開設一家瑞士腕錶專賣店，進一步豐富其奢華品牌陣容。

• Beyond Yoga 剛剛舉行了新店盛大開幕儀式，新店將主營其男女運動服飾品牌。

「Beyond Yoga 誕生於洛杉磯，此次新店開幕標誌著其重返加州，這也是其近期橫跨美國東西海岸零售擴張戰略的最新里程碑，此前該品牌已進駐康涅狄格州和芝加哥地區。」該零售商在發給信使報的郵件中表示。

其他商家近期也陸續入駐Valley Fair購物中心。

優衣庫（Uniqlo）、H&M集團旗下品牌COS，以及西班牙時尚品牌Mango都已在該零售餐飲中心開幕。

紐森說：「我們的秋季產品陣容涵蓋了從尖端科技品牌到備受喜愛的全球時尚品牌，打造了一個真正獨特的零售格局。」

