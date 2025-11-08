灣區商界重量級人物溫德曼 加入「永恆加州」

灣區商界重量級人物灣區委員會執行長溫德曼將加入「永恆加州」。(取自灣區委員會臉書)

長時間擔任灣區 最具力量的商業倡議團體領袖的溫德曼(Jim Wunderman)即將離開原任機構、加入「永恆加州 」(California Forever)組織擔任重要職務。「永恆加州」由多位億萬富翁支持，目標在蘇拉諾縣(Solano County)設立一個擁有40萬名居民的新城市。

舊金山紀事報報導，在灣區重量級組織「灣區委員會」(Bay Area Council)擔任執行長22年之後，溫德曼將卸任、前往擬議中的大型開發案，擔任公共事務主管。

溫德曼在辭職信中表示，他將於今年底離開由企業資助的公共政策倡議組織「灣區委員會」，加入「永恆加州」。他指出，「永恆加州」是加州長久以來最重要的計畫，除了打造一個人口眾多、適合步行的城市，也希望建造美國最大的先進製造業園區。

溫德曼認為，「永恆加州」大規模生產高品質、可負擔房屋、人口密集、市價住房、中等收入就業職位的想法，相當具有吸引力。了解眾多政策目標後，非常樂於接任新工作職務。

「永恆加州」執行長斯拉梅克(Jan Sramek)聲明表示，溫德曼職業生涯致力於團結眾人、推動加州前進，欣見他加入領導團隊，共同打造一個偉大的美國城市。

律師事務所「Hanson Bridgett」管理合夥人羅森(Kristina Lawson)指出，溫德曼在灣區委員會倡議有利於商業發展的政策與提案，這些政策與提案影響層面從公共交通到住房等各個領域。他領導或參與許多成功提案，為交通、可負擔房屋、早期教育、氣候與醫療保健，籌集數百億美元經費，並且拓展灣區與世界各地連結，從中谷地區到亞洲。

「永恆加州」由矽谷 重量級人物包括創投家安德森(Marc Andreessen)、霍夫曼(Reid Hoffman)、賈伯斯遺孀、創業家羅倫(Laurene Powell Jobs)等支持。本月初提交一份新城市計畫，最新方案企劃該城市成為蘇森市(Suisun City)的延伸，而非在非建制縣土地上新建一個城市。計畫曾遭到環保組織與蘇拉諾縣部分牧場業主的批評，他們認為城市將傷害當地農業部門，並導致交通擁擠與城市擴張。