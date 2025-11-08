梅西百貨攜手灣區開發商TMG 開發聯合廣場旗艦店地塊

梅西百貨將開發舊金山旗艦店，這座標誌性物業可能轉型為住宅。（取自Google Maps）

據「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，梅西百貨 （Macy's）4日宣布已與舊金山灣區經驗最豐富的開發商之一TMG Partners達成合資協議，由該公司來規畫梅西百貨在聯合廣場（Union Square）老址的未來發展。該地標性建築群橫跨蓋瑞街近整條街區，位於Powell街與Stockton街之間。

根據協議，TMG將與梅西百貨共同研究這座逾60萬平方英尺物業的潛在新用途，包括適應性改造與升級方案，以更好地服務於市中心不斷變化的職場人士、居民及遊客群體。盡管計畫尚處初期階段，梅西百貨發言人確認該店尚未設定關閉日期，且合資協議表明零售商最終並未計畫出售其建築。聲明稱，聯合廣場地塊的具體規畫及後續步驟將在未來數月公布。

TMG執行長柯瓦魯比亞斯（Michael Covarrubias）從事房地產開發已有40年，他對此交易表示「無比興奮」，並強調其團隊認為「該建築在該地段、此時機具有巨大潛力」。

「我們構思了諸多創新方案，」柯瓦魯比亞斯透露，並暗示TMG的考量方向：「住房對市中心至關重要。」

梅西百貨曾宣布將在2026年前關閉全美150家「低效益」門店。即將處置的物業清單中包括擁有近百年歷史的聯合廣場旗艦店，不過梅西百貨向市政府官員保證，該百貨店將持續營業直至物業找到買家。

柯瓦魯比亞斯認為市中心已呈現積極發展態勢。他將功勞歸於羅偉（Daniel Lurie）市長團隊及人工智慧AI初創企業的蓬勃發展，近年來已推動市中心辦公租賃市場回暖。梅西百貨與TMG的合作正值數千名房地產從業者本周湧入市中心參加城市土地研究院年會（Urban Land Institute conference）之際，這是該會議自疫情 爆發以來首次線下舉辦。

就連聯合廣場及周邊區域也迎來連串喜訊，包括多家新零售店與餐廳入駐。疫情期間撤離大型店面的優衣庫（Uniqlo）即將重返附近新址，另一服裝品牌Zara則在原店址關閉後，於街道另一端開設大型新旗艦店。

關於梅西百貨地產，TMG公司擁有多種開發選項：除住宅用途外，該地塊現行分區規畫允許辦公、實驗室、機構空間、零售、輕工業、藝術娛樂等多種商業用途。

梅西百貨綜合體並非TMG唯一推進改造的地產項目： 該開發商已簽約收購毗鄰的Metreon購物中心，並於九月購入New Montgomery街149號的歷史辦公樓，計畫將其改造為科技與AI企業的租戶空間。