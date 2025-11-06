吉爾洛公路、州道交會處 將施工至11月8日

VTA公布施工地點。（VTA官網）

聖塔克拉拉縣交通局與VTA宣布， 101號公路與25號州道交流道改善工程將持續進行至8日，施工地點位於吉爾洛101號公路與25號州道交會處附近。

本周工程重點包括橋樑、排水與電力設施三大項目。施工團隊將繼續在未來的連接橋區域進行混凝土澆築與挖掘作業，形成與加固橋柱，並在第3號橋台附近移除超載土方。排水系統方面，工人將於美國101號公路以東、鐵路軌道附近的R5與D7排水線區域，安裝新排水設施；而電力公司也將同步進行電力系統與導管設置工程。

根據VTA公告，施工時間為周一至周六上午7時至下午5時，夜間暫無計畫性施工，實際進度視天氣狀況而定。

這項交流道改善工程是VTA主導的長期基礎設施升級計畫之一，目的在於提升101號公路與加州 25號州道交會處的交通流量與安全性。VTA指出，本周各項施工將持續推進橋梁結構、排水及電氣工程，以確保項目按期推進。

VTA提醒民眾，施工期間請減速行駛、遵守現場標誌，並注意往返道路上的施工人員與機具操作。交通影響方面，目前未計畫任何匝道封閉或改道措施，但駕駛人可能會在25號州道及交流道附近的地方道路上，遇到臨時車道封閉或施工車輛進出。白天施工時段可能出現輕微交通延誤。