AI需求增 Google擬建太空資料中心 2027年發射測試衛星

Google擬把部分資料中心建在太空。(路透)

人工智慧 資料中心的需求成長迅猛，以至於地球上的能源不足以支撐其建設。Google 的工程師認為他們可能找到了解決方案：將部分資料中心送入太空 。這個想法不僅能幫助Google滿足部分激增的運算需求，還能減少其在地球上的碳足跡。傳統資料中心正在加劇溫室氣體排放，並因此受到環保人士的批評。

雅虎科技新聞報導，在3日發表的一篇研究論文中，Google概述了將其人工智慧晶片（稱為張量處理器，簡稱TPU）發射到近地軌道的計畫。該軌道將使TPU始終處於陽光照射範圍內，從而能夠持續利用太陽能運行。

這些TPU將被安裝在衛星上，組成一個星座，彼此之間的距離足夠近，可以進行高頻寬無線通信，使衛星能夠像當今地球上的資料中心中的人工智慧晶片一樣協同工作。

Google將這項計畫命名為「陽光捕手計畫」（Project Suncatcher），並計畫於2027年與Planet Labs公司合作發射兩顆測試衛星，每顆衛星將搭載四個TPU。隨著太空運輸成本的下降，團隊認為，到 2035 年，這項技術有望實現經濟效益。

「如果人工智慧的應用範圍不斷擴大，而我們對為其提供能源的需求也持續增長，那麼這項技術就具有巨大的規模化潛力，」Google旗下研究團隊「智慧範式」（Paradigms of Intelligence）的高級主管比爾斯（Travis Beals）說， 「但就像所有登月計畫一樣，一切都充滿未知。」

在太空中運行資料中心的優點在於，它可以完全依靠太陽能供電。而依靠太陽能板供電的地面資料中心在夜間會失去電力，冬季的發電量也會大幅下降。

Google的計畫是將衛星發射到能夠使其幾乎持續沐浴在陽光下的軌道上，這樣它們每年接收到的太陽能將是位於地球中緯度地區太陽能電池板的八倍。

但是，除了最初將衛星送入太空之外，在太空運行資料中心還面臨其他挑戰。

在太空中，Google的TPU將暴露在比地球上高得多的輻射，研究人員需要弄清楚它們的壽命。他們將這些晶片帶到戴維斯加大的實驗室，利用粒子加速器對處理器進行輻射，以模擬其在太空中多年的太陽輻射。

「它們的表現相當不錯，」比爾斯說，這表明它們完全可以勝任五到六年的任務。進一步的測試將確定晶片在太空運行時是否存在任何細微的問題，例如亞原子粒子與電晶體碰撞導致過多的「位元翻轉」（bit flips，即二進制數的值反轉）。