超級盃重返灣區 1亮點展現創意、文化能量

第60屆美式足球超級盃，訂明年2月8日在聖塔克拉拉李維體育場（Levi′s Stadium）舉行。（路透）

國家美式足球聯盟（NFL ）與灣區 主辦委員會（Bay Area Host Committee）3日舉辦記者會，公布第60屆超級盃 （Super Bowl LX）新一輪細節，宣布音樂人、科技業與社群媒體將在2026年2月登場的超級盃周活動中扮演更重要角色，凸顯舊金山灣區的創意與文化能量。

NFL執行副總裁奧萊利（Peter O'Reilly）表示，十年後重返灣區舉辦超級盃，聯盟希望打造一場「能夠真實反映當地能量與文化」的盛會。

「這是一個推動創新的地方，」奧萊利說，「我們將與主辦委員會攜手，呈現一周充滿藝術、美食、音樂與社群活力的活動，讓全世界看見灣區的獨特魅力。」

灣區主辦委員會總裁暨執行長賈莫哈梅德（Zaileen Janmohamed）表示，第60屆超級盃將不僅是體育盛事，也是一個凝聚多元社區的機會。「我們希望這不只是比賽的一周，而是能帶來長遠影響的契機，」她說，「超級盃將讓整個灣區團結起來，並展示我們的多樣與創造力。」 灣區主辦委員會總裁兼執行長賈莫哈梅德（左）與NFL聯盟委員古德爾（Roger Goodell）站在李維體育場內。(取自灣區主辦委員會）

今年新增的亮點是「NFL文化俱樂部」（NFL Culture Club），將設於靠近舊金山大通中心（Chase Center）的「珍珠」空間（The Pearl）。NFL表示，該場館將以「現代會員俱樂部精神」為靈感，打造沉浸式空間，舉辦座談會、藝術裝置展、表演與品牌合作活動。奧萊利說︰「這將是超級盃周令人振奮的新元素。」

音樂活動方面，高端款待服務公司On Location宣布，英國搖滾巨星史汀（Sting）將擔任「超級盃Studio 60演唱會系列」首夜壓軸主唱。灣區主辦委員會也將於2月5日至7日，在舊金山舉辦連續三天的音樂會，其中一晚將由著名鄉村歌手史泰普頓（Chris Stapleton）登台演出。