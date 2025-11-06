我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

泰勒絲穿「復古海獺T恤」粉絲狂買 幫水族館籌到百萬元

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
泰勒絲的海獺T恤為蒙特瑞灣水族館籌得100多萬元善款。（取材自蒙特瑞灣水族館官網）
泰勒絲的海獺T恤為蒙特瑞灣水族館籌得100多萬元善款。（取材自蒙特瑞灣水族館官網）

據「信使報」（Mercury News）報導，泰勒絲（Taylor Swift）對當地經濟的影響不容小覷。而今又出一例。蒙特瑞灣水族館（Monterey Bay Aquarium）順應粉絲心願：復刻了90年代經典設計款，並宣布銷售收益將捐贈給水族館的海獺保護項目。

簡要回顧事件脈絡：泰勒絲在未婚夫凱爾西（Travis Kelce）8月13日播出的播客「New Heights」宣布了她的第 12張錄音室專輯「The Life of a Showgirl」，期間聊起凱爾西畢生致力於拯救海獺並與之建立友誼的願景。蒙特瑞灣水族館在播客發布時回應稱，非常歡迎凱爾西前來參觀他們的海獺。

作為最新專輯宣傳周期的一部分，泰勒絲於10月3日至5日在全國各地的電影院播放她的電影「The Official Release Party of a Showgirl」，其中泰勒絲身著海獺主題T恤亮相。眼尖的粉絲發現T恤正是蒙特瑞灣水族館的定製款。

Swifties粉絲們迅速湧向社交媒體尋找購買渠道，卻發現這款T恤出自1993年，目前在蒙特瑞灣水族館官網已無貨。粉絲們開始在水族館社交媒體帳號下留言索要，並表示寧願等待官方發售，也絕不從盜版網站購買。不僅如此，粉絲們更以實際行動踐行承諾–紛紛向蒙特瑞灣水族館海獺保護項目捐贈13美元（泰勒絲最愛的數字），彰顯他們將言行一致的決心。

10月6日，該圖案版權方Liberty Graphic Tees宣布正與水族館合作復刻設計。10月11日周六，雙方正式宣布合作復刻該款T恤，並承諾訂閱郵件通知用戶將優先獲知發售信息。

10月16日周四上午10時前，海獺主題T恤作為限時活動商品正式上線，全球限量5萬件。該T恤並非通過蒙特瑞灣水族館網店購買，而是向海獺保護項目及海洋保育事業捐贈至少65.13美元的捐贈者所獲贈禮。40餘年來，蒙特瑞灣水族館始終致力於營救、康復治療並放歸擱淺海獺。

截至10月底，1萬9000件限量T恤中已有近1萬7000件售出，籌款總額突破110萬美元，距離130萬美元目標更近一步。

泰勒絲 電影院

上一則

Costco兩款相機 掀起復古影像潮

下一則

監管SAT考試、評分…考試機構ETS面臨轉型 年底大裁757人

延伸閱讀

太猛…泰勒絲「星夢人生」創紀錄 上市首周大賣400萬張

太猛…泰勒絲「星夢人生」創紀錄 上市首周大賣400萬張
新專輯被指太浮誇？泰勒絲回應「是褒是貶評價」都接受

新專輯被指太浮誇？泰勒絲回應「是褒是貶評價」都接受
NFL／泰勒絲現身觀看酋長比賽 一旁還有「女柯瑞」克拉克

NFL／泰勒絲現身觀看酋長比賽 一旁還有「女柯瑞」克拉克
泰勒絲新專輯串流狂飆 「星夢人生」首周衝上4.6億次

泰勒絲新專輯串流狂飆 「星夢人生」首周衝上4.6億次
泰勒絲準婆婆「帽子有亮點」凱爾西媽用行動支持新專輯

泰勒絲準婆婆「帽子有亮點」凱爾西媽用行動支持新專輯

熱門新聞

美國花樣滑冰冠軍劉美賢，談遭中國間諜活動盯上及FBI保護歷程。（本報檔案照）

世界花式滑冰冠軍劉美賢：曾遭中國間諜監視 獲FBI保護

2025-10-31 14:56
張先生所在的舊金山亞馬遜辦公樓。對於受波及的華人員工而言除了收入受影響，還波及到個人和家庭的身分簽證。（記者李怡／攝影）

亞馬遜全球裁員1.4萬人 華人工程師：簽證倒數60天要離境

2025-10-31 02:20
聖塔克魯茲科技公司執行長阿特雷遭人綁架謀殺迄今已過了六年，多名嫌犯陸續面臨審判。(取自聖塔克魯茲縣警長臉書)

科技公司執行長遭綁架遇害 被指營造有毒環境、羞辱員工

2025-10-30 15:47
張先生所在的舊金山亞馬遜辦公樓。對於受波及的華人員工而言除了收入受影響，還波及到個人和家庭的身份簽證。（記者李怡╱攝影）

亞馬遜大裁員 華人工程師：壓力大、還得算H1B時鐘

2025-10-30 20:59
Minolta MND23自拍相機上架。（記者龔玥╱攝影）

復古影像回潮 Costco兩款相機掀起「反高清」風潮

2025-11-04 20:12
富比士數據顯示，灣區首富是甲骨文公司創辦人艾利森，截至2025年10月，他的淨資產為3410億美元。(美聯社)

舊金山灣區億萬富豪數量全世界最多 這些地方「含金量」最高

2025-11-04 12:56

超人氣

更多 >
柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字
南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...

南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...
中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣
餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它

餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它
歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽