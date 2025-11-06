泰勒絲穿「復古海獺T恤」粉絲狂買 幫水族館籌到百萬元

泰勒絲的海獺T恤為蒙特瑞灣水族館籌得100多萬元善款。（取材自蒙特瑞灣水族館官網）

據「信使報」（Mercury News）報導，泰勒絲 （Taylor Swift）對當地經濟的影響不容小覷。而今又出一例。蒙特瑞灣水族館（Monterey Bay Aquarium）順應粉絲心願：復刻了90年代經典設計款，並宣布銷售收益將捐贈給水族館的海獺保護項目。

簡要回顧事件脈絡：泰勒絲在未婚夫凱爾西（Travis Kelce）8月13日播出的播客「New Heights」宣布了她的第 12張錄音室專輯「The Life of a Showgirl」，期間聊起凱爾西畢生致力於拯救海獺並與之建立友誼的願景。蒙特瑞灣水族館在播客發布時回應稱，非常歡迎凱爾西前來參觀他們的海獺。

作為最新專輯宣傳周期的一部分，泰勒絲於10月3日至5日在全國各地的電影院 播放她的電影「The Official Release Party of a Showgirl」，其中泰勒絲身著海獺主題T恤亮相。眼尖的粉絲發現T恤正是蒙特瑞灣水族館的定製款。

Swifties粉絲們迅速湧向社交媒體尋找購買渠道，卻發現這款T恤出自1993年，目前在蒙特瑞灣水族館官網已無貨。粉絲們開始在水族館社交媒體帳號下留言索要，並表示寧願等待官方發售，也絕不從盜版網站購買。不僅如此，粉絲們更以實際行動踐行承諾–紛紛向蒙特瑞灣水族館海獺保護項目捐贈13美元（泰勒絲最愛的數字），彰顯他們將言行一致的決心。

10月6日，該圖案版權方Liberty Graphic Tees宣布正與水族館合作復刻設計。10月11日周六，雙方正式宣布合作復刻該款T恤，並承諾訂閱郵件通知用戶將優先獲知發售信息。

10月16日周四上午10時前，海獺主題T恤作為限時活動商品正式上線，全球限量5萬件。該T恤並非通過蒙特瑞灣水族館網店購買，而是向海獺保護項目及海洋保育事業捐贈至少65.13美元的捐贈者所獲贈禮。40餘年來，蒙特瑞灣水族館始終致力於營救、康復治療並放歸擱淺海獺。

截至10月底，1萬9000件限量T恤中已有近1萬7000件售出，籌款總額突破110萬美元，距離130萬美元目標更近一步。