灣區民眾響應 數萬人上街頭 抗議活動50多場

多達數萬民眾參與14日在舊金山舉行的「不要國王」示威遊行。（美聯社）

反對川普政府的灣區 民眾14日響應全國「不要國王」（No Kings）抗議行動，預估在各地共舉行了50多場抗議活動，參加總人數達數萬人。

舊金山 紀事報報導，14日參加前往舊金山市政中心抗議遊行的民眾多達數萬人，屋崙沿著八街前往市政廳的抗議隊伍長達六個街區，完全阻塞了交通，其他灣區城市也舉行了大規模示威活動。

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）表示，該市14日抗議活動基本上十分平和，但執法人員仍在全市做好嚴密的安全部署。羅偉說：「我對舊金山市民今天的積極參與感到非常自豪。請大家繼續注意安全、互相照顧。」

舊金山緊急事務管理局表示，14日的活動僅發生「有限的破壞和暴力事件」。紀事報表示，抗議活動造成的破壞行為屈指可數，只有一輛停在市政廳外的警車和位於Tehama Street的移民與海關執法局（Immigration and Customs Enforcement，簡稱ICE）辦公室牆上被漆上反ICE塗鴉。

不過，舊金山警方表示，一名汽車駕駛於中午12時30分左右開車撞上至少四名抗議者，但被撞者並沒有生命危險，警方正在調查這名駕駛人是否有蓄意撞人之嫌。

聖荷西市中心詹姆士公園（St. James Park）14日也舉行了抗議活動，有許多家庭帶著孩子前來參與，組織者特別呼籲群眾不要煽動或回應暴力。在活動開始前，人們先為明尼蘇達州槍擊案罹難者默哀。

69歲的聖荷西日裔 居民早瀨（Susan Hayase）表示，她看到美國政府現在打擊移民與二戰時期拘留日裔移民的相似之處。她說：「我們（美國日裔）曾被誹謗、被剝奪合法訴訟程序。這個國家必須明白，每個人都應該有獲得合法訴訟程序的權利。」

南灣巴洛阿圖「不要國王」活動下午3時開始，美國著名民謠歌手、也是灣區居民的瓊·拜亞（Joan Baez）原定下午5時現身，但截至發稿前還未有報導。

居住在塢德賽（Woodside）的瓊·拜亞本周接受電話訪問時說：「在60、70年代，人們非常遵守憲法，但現在這一切都崩潰了。對於一個曾經受人尊敬的國家來說，這是一種巨大的倒退。」