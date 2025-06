臉書發文討論洛城示威 金山作家帳戶被關

舊金山 作家暨社會運動家索爾尼特(Rebecca Solnit)6月10日在「Bluesky」網站上發文表示,她在Meta 社交媒體上帳號已被停用,隨後又補充,她很快被告知該決定為永久。但不到24小時,Meta發言人表示關閉帳戶判定有誤,該帳戶又被恢復。

「舊金山紀事報」報導,索爾尼特發文表示,Facebook決定暫停她的帳戶,是因為她周一寫了一篇關於暴力文章,這篇文章並未倡議暴力,但指出現今騷動中、誰是暴力份子。她認為,這篇「天使之城與暴力本質的一些筆記」(Some Notes on the City of Angels and the Nature of Violence)的文章,是帳戶被封鎖的原因。此文發表在她自己的獨立網站「緊急冥想」(Meditations in an Emergency)。

索爾尼特表示,她對停用帳戶決定提出上訴。但是6月11日周三,她分享Facebook回覆截圖、決定停用帳戶,回應寫道,其仍不符合關於帳戶道德的社區標準,無法要求再次審查決定。

直至「舊金山紀事報」首次報導這起事件近30分鐘後,Meta總監史東(Andy Stone)在X平台發文,稱公司在索爾尼特帳戶發生錯誤,帳戶已恢復。

截至11日周三下午,索爾尼特的Facebook帳戶已恢復正常。

然而,這起事件顯現社群媒體內容審核的難度。Meta頁面寫道,人工智慧是內容審核流程核心,僅有部分審核結果需要人工審核。

先前,奧斯卡女星Jamie Lee Curtis在Instagram上要求Meta撤下使用她照片的深度偽造廣告。她成功達成訴求。然而,有其他社交媒體用戶如她一樣,可聚集610萬追隨粉絲支持。

對於擁有31萬6000個Facebook 粉絲的索爾尼特來說,尚未知她的發文是違反哪項政策。她在文章中寫道,也許這一切才剛開始,對川普 政府更大、更激烈反彈,才剛剛開始。指向洛杉磯抗議川普總統移民政策的抗議者、與川普違背市府與州府官員意願部署的加州國民警衛隊之間的衝突。