成就麥金塔電腦 設計師艾特金森74歲去世

蘋果公司先驅艾特金森去世，他卓越的代碼讓電腦更易於使用。（取自Pexels）

據「信使報」（Mercury News）報導，艾特金森（Bill Atkinson），這位蘋果電腦公司（Apple Computer）的設計師，曾開發出軟體，使該公司Lisa和麥金塔（Macintosh）電腦革命性的視覺界面成為可能，使數百萬用戶無需專業技能即可使用這些機器。他於5日晚在波度拉谷（Portola Valley）的家中去世，享壽74歲。

在他的家人在Facebook上發布的一篇帖子中，他們表示死因是胰腺癌（pancreatic cancer）。

艾特金森編寫了QuickDraw，這是Lisa和Macintosh電腦所使用的核心軟體層。該軟體由一系列小型程序組成，能夠高效地在屏幕上顯示形狀、文本和圖像。

QuickDraw程序嵌入在電腦硬體中，提供了獨特的圖形用戶界面，呈現出模擬的「桌面」（desktop）界面，顯示文件夾、文件和應用程式的圖標。

艾特金森被認為是圖形計算許多關鍵方面的發明者，例如「下拉」（pull-down）菜單，以及推廣了「雙擊」（double-click）手勢，該手勢允許用戶通過連續兩次點擊滑鼠按鈕來打開文件、文件夾和應用程式。

艾特金森的編程成就聞名於矽谷 。「查看他的代碼就像仰望西斯廷教堂的天花板，」曾作為年輕蘋果硬體工程師利用艾特金森的軟體設計首款彩色Macintosh電腦的Steve Perlman回憶道，「他的代碼堪稱非凡。正是它讓Macintosh電腦成為可能。」

他還是為Macintosh電腦編寫的最重要早期程序中MacPaint和HyperCard兩款軟體的作者。MacPaint的數字繪圖程序隨首款Macintosh 電腦一同發布，它使用戶能夠在屏幕上創建和編輯圖像，甚至可以精確到單個顯示像素的級別，在幫助將電腦從商業和愛好者系統轉變為面向消費者的產品方面發揮了重要作用。

在Macintosh推出後，艾特金森構思了一個能夠將文本、圖像和視頻無縫整合到簡單易用的資料庫中的程序。這一經驗最終催生了蘋果公司的 HyperCard 軟體，該軟體是全球資訊網（World Wide Web）的先驅。

艾特金森曾自詡為「藝術家與發明家的結合體」，他還是一名商業和藝術攝影師，2004年出版的「Within the Stone」一書展示了他對經過切割和拋光的石頭進行的特寫攝影作品。

艾特金森正在華盛頓大學（University of Washington）攻讀神經生物學博士學位時，賈伯斯（Steve Jobs）說服他成為蘋果公司的第51名員工。1989年，艾特金森與同伴創立的General Magic的初創公司開發了一款與蘋果內部項目Newton競爭的手持電腦，被廣泛視為蘋果公司後來推出的iPhone 和iPad產品的先驅，這些產品在賈伯斯重返蘋果公司後推出。