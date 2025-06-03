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矽谷富豪聚居地 波度拉谷陷財政危機 評估增加收入措施

編譯組╱綜合報導
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富裕小鎮波度拉谷的領導人正在考慮各種收費和增稅措施，挽救財政。（取自Google Maps）
富裕小鎮波度拉谷的領導人正在考慮各種收費和增稅措施，挽救財政。（取自Google Maps）

據「信使報」（Mercury News）報導，波度拉谷（Portola Valley）是矽谷富豪高管的居住地，這個安靜的 「臥室社區 」（bedroom community）正面臨著嚴重的財政危機，以至於有些人正在尋求捐款來改善城鎮面貌。這個富裕小鎮的目標是在6月30日之前通過一項預算，這項計畫將決定其未來的財政狀況。

波度拉谷人口不到 4500人，坐落在聖塔克魯茲山脈（Santa Cruz Mountains）東坡，以其廣闊的莊園和豪宅而聞名。該地區主要依靠房產稅，銷售稅收入很少。

為了避免出現結構性赤字或徹底的財政崩潰，該鎮正在評估一系列增加收入的措施，包括一項可能於2026年11月提交給選民的投票倡議。可能的方案包括地塊稅、轉讓稅、更新用戶費、公用事業用戶稅或新的銷售稅。

為了做好準備工作，5月28日召開到深夜的鎮議會會議討論了聘請諮詢公司進行民意調查和教育宣傳的問題，但即使是不到7萬美元的價格也引起了激烈的討論。

該鎮超過70%的員工已經離職。為了度過本財政年度，議會將1000萬美元的預算削減了25%，大幅削減了運營經費。

雖然目前的預算是通過削減人員和服務實現平衡的，但鎮領袖們現在正在尋找不會損害公共服務的長期解決方案。他們尤其希望保持這個半島社區的生活質量，這個社區以其鄉村氛圍、開放空間和廣泛的步道網絡而聞名。

由於成本上升，該鎮的現金儲備正承受著越來越大的壓力。特別是聖馬刁縣警長辦公室一份價值260萬美元的合同，比去年增加了一倍多，目前占預算的近 30%，以及為確保該鎮住房計畫獲得州政府批准而在住房顧問上花費的100多萬美元，

由居民古爾登（Jon Goulden）、理查茲（John Richards）和多拉赫（Sarah Dorahy）成立的新的非營利組織 Portola Valley Fund提供了另一條財政生命線，通過私人籌款支持某些公共項目。

五月早些時候，議會正式批准了該基金，並通過了一項決議，制定了接受捐贈和禮物的政策，是引導社區捐款的必要步驟。

波度拉谷的居民包括「領英」 LinkedIn 聯合創始人霍夫曼（Reid Hoffman）和Nike公司執行長杜納霍（John Donahoe）。

儘管未來的財政前景充滿挑戰，但該鎮領導仍抱有謹慎的希望。在未來幾周內，財務委員會和議會將審查擬議預算，並權衡下一步措施。

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