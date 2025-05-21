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24歲非法移民 冒充16歲讀高中 1年半後才被識破

承諾保障出生公民權 李天明AJR 5提案通過　

記者徐蓓蓓╱舊金山報導
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加州眾議員李天明介紹AJR5提案。（華促會提供）
加州眾議員李天明介紹AJR5提案。（華促會提供）

加州眾議會20日(周二）高票通過由華裔州眾議員李天明（Alex Lee）提出的聯合決議案AJR 5，明確反對川普政府試圖透過行政命令取消美國憲法第14修正案所保障的出生公民權，重申加州對此憲法原則的堅定承諾，並向百餘年前爭取該權利的黃金德（Wong Kim Ark）致敬。

該案以61票贊成、1票反對（共和黨眾議員Carl DeMaio）通過，包括亞太裔共和黨眾議員陳立德（Phillip Chen）、Tri Ta與大衛·唐吉帕（David Tangipa）在內的數名議員選擇棄權。

出生公民權目前正於美國最高法院成為激烈辯論焦點。2025年初，川普政府試圖透過行政命令限制該權利，引發包括加州在內22州提起聯邦訴訟。三名聯邦地方法官先後裁定行政命令違憲並頒布「全國禁令」，阻止其實施。然而川普政府提出上訴，要求撤銷禁令。最高法院已於15日舉行緊急聽證，但大法官意見分歧，最終裁決預計須等到2026年。

AJR 5通過當日，李天明特別邀請黃金德後代、現年75歲的黃諾曼（Norman Wong）出席議會。黃諾曼說：「我曾祖父經歷巨大艱難才奠定出生公民權，今日卻有人試圖用行政命令推翻憲法，這是對歷史的背叛，也是對移民社群的挑釁，我會繼續捍衛這項遺產。」

黄金德的後代黃諾曼在加州眾議會投票現場。（華促會提供）
黄金德的後代黃諾曼在加州眾議會投票現場。（華促會提供）

加州 眾議員 川普

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