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核融合+AI開闢潔淨能源新局 金山扮推手

記者李怡／舊金山報導
「摩納哥清潔能源論壇」28日起舉行，舊金山灣區業界成關鍵推手。(受訪者提供)
「摩納哥清潔能源論壇」28日起舉行，舊金山灣區業界成關鍵推手。(受訪者提供)

全球核融合能源與人工智慧領域的領袖將於4月28日齊聚「摩納哥清潔能源論壇」，在蒙地卡羅展開一場關於潔淨能源未來的高層對話。這場論壇匯集來自科學界、政策界、產業界與學術界的重量級代表，共同探討核融合商業化之路。其中包括舊金山灣區在內的業界，正扮演推動這場全球能源革命的重要角色。

此次論壇嘉賓有摩納哥親王亞伯特二世（H.S.H. Prince Albert II of Monaco）、國際原子能總署（IAEA）副總幹事Mikhail Chudakov、美國勞倫斯利佛摩國家實驗室主任Kimberley Budil、國際熱核融合實驗反應爐（ITER）副總幹事Alain Becoulet，以及義大利能源署核能部主任Alessandro Dodaro等。來自金融與科技界的代表亦將出席，包括前花旗私人銀行全球總裁Ida Liu與德州儀器首席技術官Ahmad Bahai。

論壇除了主題演講，還將舉行多場專題座談，深入探討核融合教育、早期商業化、人工智慧在核融合中的應用等關鍵議題。其中「Fusion in Education」專場，邀請普渡大學、台灣成功大學、澳門科技大學與牛津大學等代表，共同探討如何培育未來跨領域的核融合人才。

值得一提的是，來自加州舊金山灣區的Alpha Ring集團，將在此次論壇上發表「Fusion AI Data Center」，這是一個結合高效運算與即時數據分析的平台，可讓全球研究機構與教育單位遠端進行模擬實驗、數據分析與研究。

作為此次活動的重要推手之一，總部位於美國加州、並在舊金山灣區設有研發中心的Alpha Ring，專注於桌上型核融合技術的開發與商業化。其推出的Alpha-E桌上型裝置，不僅為人工智慧訓練提供大量數據，也在醫療領域如硼中子捕獲療法（BNCT）中展現應用潛力。

Alpha Ring與麻省理工學院、牛津大學、柏克萊加大等世界級學術機構合作，致力於推動核融合技術從實驗室走向產業化，為全球清潔能源轉型開闢新局。作為科技與創新中心，舊金山灣區正透過科研、創業與跨國合作，為核融合能源商業化注入關鍵動力。

灣區 舊金山 人工智慧

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