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聖塔克拉拉縣水庫、湖泊 開放划船、遊湖等水上活動

記者龔玥╱聖荷西報導
聖塔克拉拉開放多種春季活動。（聖塔克拉拉政府提供）
聖塔克拉拉開放多種春季活動。（聖塔克拉拉政府提供）

隨著春季氣候宜人、日照時間拉長，愈來愈多的民眾走出戶外，擁抱大自然。為迎接新一季的水上活動熱潮，聖塔克拉拉縣內的主要水庫與湖泊，包括Stevens Creek Reservoir、Lexington Reservoir及Coyote Lake，均已於15日起對外開放，吸引許多水上活動愛好者前來划船、遊湖，享受春日陽光與水面涼意。

聖縣政府表示，這些湖泊都開放包括動力船與近年來愈發流行的立式划槳（Stand-Up Paddleboarding，SUP）等多種形式的水上活動，適合從家庭遊客到資深戶外玩家各種需求。

然而，政府也特別提醒民眾注意環境保護。在加州部分水域中發現具破壞性的外來入侵蚌類「金蚌（Golden Mussel）」，其一旦定殖水體，將嚴重威脅當地水質與生態。為此，所有欲下水的船隻與立槳板皆必須先通過專業檢查，確保不攜帶有害生物，以維護珍貴水資源的永續。

除了水上活動，聖塔克拉拉縣的公園系統同樣提供豐富多元的戶外娛樂選擇，其中最受歡迎的便是露營設施。縣內多個公園設有帳篷營地、露營車（RV）專用空間，以及特色蒙古包（Yurt）區，讓民眾無需長途跋涉，即可在森林環繞下享受沉浸式自然體驗。

以位於聖克魯斯山脈的聖母山公園（Mt. Madonna County Park）為例，這裡是縣內少數能夠眺望太平洋的自然景點之一。園區內紅木林蔭遮天，四季風景變化萬千，不僅適合搭帳篷露營，也是健行、觀鳥、野餐與騎馬愛好者的天堂。當地著名景點還包括歷史悠久的米勒之家遺址，讓旅客在遊憩之餘，也能瞭解本地發展史。

蒙古包是一種源自中亞的圓形帳篷建築，經過在地化設計後，內部約10呎高，設有堅固木地板、帆布牆面與環繞式甲板，內部配備雙層床墊、折疊蒲團與可上鎖的門，兼具舒適與安全。不論是與家人共用悠閒假期，或是與朋友歡慶生日、紀念日等重要時刻，蒙古包都是比帳篷更容易上手、又比飯店實惠的理想選擇。每個營地外亦設有野餐桌、火圈與食物儲物櫃，部分地點更提供免費熱水淋浴設施，便利性與舒適度兼具。

需要注意的是，所有露營設施的預訂皆須遵循取消與更改政策。若因行程變動需要調整預訂日期、地點，或縮短住宿天數，須於活動前辦理並支付相應費用。請民眾預訂前詳閱相關規定，謹慎規畫行程。

隨著戶外活動季節正式展開，聖塔克拉拉縣府誠摯邀請民眾善用本地自然資源，在安全與環保原則下享受親近山水的美好時光。公園系統也將持續提供完善服務與資訊，協助民眾規畫一趟難忘的野外假期。

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