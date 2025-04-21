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微軟數據中心周邊遊民營地 聖荷西市府擬清除

編譯組╱綜合報導
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聖荷西市府將清理微軟數據中心附近遊民營地。(Google Maps)
聖荷西市府將清理微軟數據中心附近遊民營地。(Google Maps)

微軟獲准在北聖荷西建立數據中心後不到兩周，聖荷西市府計畫於21日開始清理 Alviso-Milpitas 路沿線一大批遊民房車營地，導致數十人流離失所。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，住房倡導者上周向聖荷西市議會和科技巨頭微軟提出請求但無果。他們哀嘆市政府缺乏同情心和具體計畫，因為許多無家可歸的居民沒有辦法移動他們的車輛。而且市政府也沒有足夠的緊急臨時住房來安置他們。

「如果這個城市或住房部門沒有計畫將 45 輛破舊的房車安置，無論是一起還是單獨安置，」倡導者奧斯默 (Gail Osmer) 表示，「這簡直是笑話，周一他們就要來收走居民的房屋和財物。我覺得這些市政府的人根本不在乎這些。」

聖荷西將從位於 1657 Alviso-Milpitas 路的 99 兆瓦微軟項目中受益匪淺，因為它將產生約 840 萬美元的開發影響費和超過 1000 萬美元的年度財產稅收入，使該市每年獲得 360 萬至 640 萬美元的收入。微軟還將投入 6500 萬美元用於基礎設施改善，該項目一旦完工將創造 100 個建築崗位，並僱用 140 名員工。

市公園康樂局公共資訊官塔羅西(Sheena Talosig ）表示，市府已於 4 月 3 日和 4 月 16 日，發布了相關通知，「此次清理將與微軟數據中心同時啟動，但這項工作此前已安排在微軟宣布之前進行。」

聖荷西市還最初將 4 月的 Alviso-Milpitas作為目標，推出了減少超大和有人居住車輛執法計畫，以清理堵塞公共街道、對公共健康和安全構成威脅的車輛營地。

無家者希望組織 (Hope for the Unhoused) 倡導者加西亞 (Yolie Garcia) 表示，大約三年前，遊民房車開始停在Alviso-Milpitas Road)沿線，最近車輛數量有時會激增至 50 多輛。

幾名最近加入該營地的遊民是從佛利蒙遷來，他們歸咎於佛市議會今年早些時候通過的有爭議的禁止露營規則。

加西亞表示，她已告這裡的遊民，由於微軟計畫在 64.5 畝的土地上建造數據中心，因此該地不能成為露營地、但她質疑市政府為居住在那裡的人們提供替代方案的努力。

居住那裡的居民希普曼 (Lynn Shipman)上周來到聖荷西市議會，詢問市府的計畫，並請願市領導利用權力推遲清理計畫。「不要讓少數人的行為給遵紀守法、長期居住在 237 號公路的居民留下不好的印象。你想讓我們去哪裡？」

她對信使報採訪時表示：「我不知道要去哪裡」，並認為市政府不會提供任何幫助。

與此同時，奧斯默擔心最新的清理措施可能預示著聖荷西未來的發展方向，他引用了馬漢的話指出，如果市政府要求在清掃遊民營地時為每個遊民提供一張床位，那麼清理工作就不會取得任何進展。

加西亞指出，外展工作人員已經向遊民民介紹了將於今年年底上線的新的臨時住房解決方案，但卻沒有看到這將如何幫助那些即將流離失所者解決當前困境。

截至發稿本報未獲聖荷西市府回應。

聖荷西 遊民 微軟

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