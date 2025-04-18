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家庭代工詐騙陷阱多 求職者當心上當

記者徐蓓蓓╱舊金山報導
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隨著遠距工作的普及，家庭代工職缺成為求職者熱搜的熱門關鍵字，也因此成為詐騙集團的新目標。示意圖。(取自Leeloo The First／Pexels)
隨著遠距工作的普及，家庭代工職缺成為求職者熱搜的熱門關鍵字，也因此成為詐騙集團的新目標。示意圖。(取自Leeloo The First／Pexels)

隨著遠距工作的普及，家庭代工職缺成為求職者熱搜的熱門關鍵字，但也因此成為詐騙集團的新目標。詐騙者經常假冒公司或獨立承包商，吸引受害者應徵虛構職缺，以竊取個資或金錢。

求職網站Indeed近日對家庭代工詐騙的常見特徵手法做出分析：

條件過於優渥：若某份工作報酬極高、福利豐厚，卻對經驗或資格毫無要求，求職者須多加留意。若看似輕鬆工作卻能獲得高薪，很可能是陷阱。

公司資訊不明：若找不到該公司網站或社群媒體資訊，或網站內容模糊無具體營運內容，也可能是詐騙所設。

網路評價惡劣：搜尋公司名稱時若出現大量警告留言、負面評論或被點名為詐騙案件，應立即停止應徵。

雇主急於錄用：正常公司通常會謹慎篩選人才，若對方急於錄取，甚至當場錄用，恐有詐騙疑慮。

要求先付費或購買設備：若對方聲稱需先支付訓練費、工具費或押金，應提高警覺，因為合法工作不會要求員工事前付款。

通訊不專業：若對方電子郵件中充斥錯字、語氣不通順，或使用免費信箱地址，也是不尋常徵兆。

目前在家庭代工領域中最常見的五大詐騙手法包括：

虛假支票陷阱：詐騙者寄來超額支票，然後要求受害者將多餘金額退還，最後發現該支票為空頭，受害者不僅損失退款金額，還可能承擔銀行罰款。

兼職高薪誘餌：聲稱只需工作幾小時即可獲得高薪，實則無實質工作內容，最終導向詐騙或招攬下線。

拉人頭傳銷：部分不實多層次行銷公司以高額佣金為誘餌，要求新員工招募他人並購買產品，最終多為虧損。

付費訓練：部分假冒培訓機構聲稱能快速提升創業技能，要求一次性高額付費，卻未提供實質價值。

醫療帳單代工詐騙：假冒醫療機構徵才，要求購買帳單處理設備，聲稱事後報銷，實則無人聯繫、無報銷。

詐騙集團 醫療帳單 社群媒體

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