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族裔融合 庫比蒂諾勁歌熱舞帶動跳

記者江碩涵／庫比蒂諾報導
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金山灣區僑教中心主任莊雅淑也到場，除了與大家同樂跳起來外，同時也向各族裔及群眾表達，呼籲一起聲援支持台灣加入WHA。（主辦單位提供）
金山灣區僑教中心主任莊雅淑也到場，除了與大家同樂跳起來外，同時也向各族裔及群眾表達，呼籲一起聲援支持台灣加入WHA。（主辦單位提供）

真心愛台灣（Amazing Taiwan）和庫比蒂諾市政府共同舉辦勁歌熱舞帶動跳（Dance in the plaza），4月12日在庫比蒂諾Civic Plaza舉行。節目由「台灣尚勇」樂曲拉開序幕，並由樂舞者（Jolly dancer）和北加州北一女校友會的陳萍舞蹈團隊帶來精采表演，並由CSTU印度舞蹈團隊帶來三首傳統印度舞，展現各族裔大融合的溫馨景象。

勁歌熱舞帶動跳（Dance in the plaza）展現各族裔大融合的溫馨景象...
勁歌熱舞帶動跳（Dance in the plaza）展現各族裔大融合的溫馨景象。（主辦單位提供）

主辦單位表示，舞台設在庫比蒂諾市政府、圖書館和Community Hall中間，這三棟建築也代表著庫比蒂諾的市民精神。除了台灣尚勇，大家還一起跳了癡情玫瑰花、什麼都不必說、愛的抱抱、Flash dance、心花開、APT、癡情玫瑰花及CSTU的印度舞團隊三首傳統印度舞。勁歌熱舞氣氛下，現場觀眾踴躍參與，跟著帶動跳。

真心愛台灣（Amazing Taiwan）和庫比蒂諾市政府共同舉辦勁歌熱舞帶動跳...
真心愛台灣（Amazing Taiwan）和庫比蒂諾市政府共同舉辦勁歌熱舞帶動跳（Dance in the plaza）。（主辦單位提供）

庫比蒂諾市長趙良方表示，希望藉此活動，帶動庫比蒂諾各族裔能更能彼此了解、更和諧。真心愛台灣會長高椿惠表示，希望有機會將Dance in the Plaza活動擴展到各個城市，Dance in the Plaza也可以在薩拉度加、佛利蒙等地。金山灣區僑教中心主任莊雅淑到場，除了與大家同樂跳起來外，同時也向各族裔及群眾表達，呼籲一起聲援支持台灣加入WHA。

真心愛台灣（Amazing Taiwan）和庫比蒂諾市政府共同舉辦勁歌熱舞帶動跳...
真心愛台灣（Amazing Taiwan）和庫比蒂諾市政府共同舉辦勁歌熱舞帶動跳（Dance in the plaza）。（主辦單位提供）
舞台設在庫比蒂諾市政府、圖書館和Community Hall中間，這三棟建築也代...
舞台設在庫比蒂諾市政府、圖書館和Community Hall中間，這三棟建築也代表著庫比蒂諾的市民精神。（主辦單位提供）

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