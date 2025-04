族裔融合 庫比蒂諾勁歌熱舞帶動跳

金山灣區僑教中心主任莊雅淑也到場,除了與大家同樂跳起來外,同時也向各族裔及群眾表達,呼籲一起聲援支持台灣加入WHA。(主辦單位提供)

真心愛台灣(Amazing Taiwan)和庫比蒂諾市政府共同舉辦勁歌熱舞帶動跳(Dance in the plaza),4月12日在庫比蒂諾Civic Plaza舉行。節目由「台灣尚勇」樂曲拉開序幕,並由樂舞者(Jolly dancer)和北加州 北一女校友會的陳萍舞蹈團隊帶來精采表演,並由CSTU印度 舞蹈團隊帶來三首傳統印度舞,展現各族裔大融合的溫馨景象。

勁歌熱舞帶動跳(Dance in the plaza)展現各族裔大融合的溫馨景象。(主辦單位提供)

主辦單位表示,舞台設在庫比蒂諾市政府、圖書館和Community Hall中間,這三棟建築也代表著庫比蒂諾的市民精神。除了台灣尚勇,大家還一起跳了癡情玫瑰花、什麼都不必說、愛的抱抱、Flash dance、心花開、APT、癡情玫瑰花及CSTU的印度舞團隊三首傳統印度舞。勁歌熱舞氣氛下,現場觀眾踴躍參與,跟著帶動跳。

真心愛台灣(Amazing Taiwan)和庫比蒂諾市政府共同舉辦勁歌熱舞帶動跳(Dance in the plaza)。(主辦單位提供)