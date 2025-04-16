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聖塔克拉拉地球日慶典 千人共襄盛舉…孩子心中播綠種

記者龔玥／聖荷西報導
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孩子們可以填塗喜歡的顏色。(記者龔玥/攝影)
孩子們可以填塗喜歡的顏色。(記者龔玥/攝影)

春光燦爛的四月天，不少城市趁著春天舉辦地球日。聖塔克拉拉市近日在中央公園展館舉辦地球日與植樹節慶祝活動。吸引了近千位市民、學生與社區夥伴參與，共同為環境永續與城市綠化貢獻一份心力。

今年的活動結合教育與娛樂，成功營造出充滿生氣與希望的氛圍。來自聖塔克拉拉的多所學校紛紛組織學生前來參加，孩子們迫不及待地衝向活動攤位，在音樂聲中奔跑歡笑。老師們帶領學生在植樹區參與種樹儀式，並藉機進行戶外環境教育課程，讓學習與自然接軌。

消防局吉祥物Sparky 登場。(記者龔玥/攝影)
消防局吉祥物Sparky 登場。(記者龔玥/攝影)

消防局特別出動了紅色消防車及他們最受歡迎的吉祥物–穿著制服、戴著安全帽的小狗 Sparky 到場。Sparky 迅速成為小朋友們追逐合影的對象，不少孩子興奮地排隊與牠擊掌、擁抱，還拉著老師拍下一張張珍貴照片。消防人員也藉此機會向學生介紹火災預防與家庭安全常識，使教育深入淺出又充滿樂趣。

現場攤位琳瑯滿目，包括節水科技展示、有機園藝教學、資源回收遊戲等，各單位元透過互動方式傳遞環保知識。此外，主辦單位免費發送印有環保標語的水杯與可重複使用的購物袋，鼓勵大家用實際行動落實低碳生活。小動物互動區也備受喜愛，特別設置的小貓休息區，讓孩子們可以輕撫可愛貓咪，感受人與動物的和諧共處。

現場展示骨董車。(記者龔玥/攝影)
現場展示骨董車。(記者龔玥/攝影)

活動期間，一場專業的爬樹示範吸引眾人駐足觀看，樹藝師展示如何安全而專業地修剪與維護城市樹木，並說明都市森林的重要性。

主辦方表示，聖塔克拉拉市今年已第38度榮獲「美國樹城（Tree City USA）」稱號，並連續第25次獲得「樹木生長獎（Tree Growth Award）」，充分展現市府對城市森林管理與環境可持續發展的長期承諾。

隨著活動落幕，孩子們依依不捨地與Sparky揮手道別，臉上滿是笑容。這場別開生面的地球日與植樹節慶典，不僅提升了社區對環保的意識，更播下了無數綠色希望的種子，在孩子們心中悄悄萌芽。

消防局向孩子們科普知識。(記者龔玥/攝影)
消防局向孩子們科普知識。(記者龔玥/攝影)

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