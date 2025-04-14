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全美中文學校聯合總會 談AI時代教學新趨勢

記者王日芯╱聖荷西報導
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高實琪教授講解。（記者王日芯╱翻攝）
高實琪教授講解。（記者王日芯╱翻攝）

全美中文學校聯合總會於日昨舉辦一場主題為「智慧教學新時代：運用AI升學生語用能力」的線上講座，吸引來自全美各地的中文學校校長與教師參與。講座由擁有超過三十年教學經驗的高實琪教授主講，圍繞AI工具在中文教學中如何有效運用展開，提供一線實務分享，並引發教師廣泛共鳴。

講座在12日下午舉行，全美中文學校聯合總會總會長王婉君致歡迎詞。她指出，AI已深度嵌入日常生活，教育也無法置身事外。她強調，身為教育者，不論是否具科技背景，都應勇敢面對科技變革，善用AI工具，協助學生更有效率地學習中文。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑致詞肯定全美中文學校聯合總會長期以來推動教師專業發展，讚揚本次講座緊扣時代脈動，聚焦「AI+語文」的教學革新議題。她也介紹高實琪教授深厚的教育背景，並期待與會教師能從中獲得寶貴啟發。

高實琪教授現任教於猶他大學，還負責「大學中文橋樑項目」。在講座中，她以「我不是科技人才」自我調侃，鼓勵老師們不必因技術門檻而卻步。

她表示，自己也是AI「小白」，但在教學實務中卻逐步掌握AI工具，帶領學生有效練習語言表達，並提升語用能力。她詳細介紹了如何利用ChatGPT、Deepseek等AI平台設計互動式對話、改寫練習與口語模擬測驗，強調「不是用AI替學生寫作業，而是教他們如何負責任地善用AI」。

高實琪說：「我們必須教會學生用AI來思考、歸納、修正，而不是取代動腦。」她現場展示多組教學案例，包括AI協助學生進行語法糾錯、邏輯組織與詞彙擴充等，同時強調AI的即時回饋特性，可加速學習迴圈，引導學生生成練習素材，並加以修改提升，讓學生「在AI面前練習，再在老師面前表現」。

此外，高實琪也分享她帶領學生學習中常面臨的挑戰，如依賴AI取代動腦、未經審查直接抄用AI回答等，她強調，教師須建立「AI使用規範」，並引導學生釐清「工具」與「能力」的界限。

全美中文學校聯合總會線上講座。（記者王日芯╱翻攝）
全美中文學校聯合總會線上講座。（記者王日芯╱翻攝）

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