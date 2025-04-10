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川普為何針對中國？不單純是報復 終極目標是這件事

桑尼維爾特斯拉充電站 電纜線遭竊

記者龔玥╱聖荷西報導
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圖為特斯拉充電樁。（特斯拉公司X帳號圖片）
圖為特斯拉充電樁。（特斯拉公司X帳號圖片）

近日，桑尼維爾市的特斯拉超級充電站成為竊賊目標，數名準備為電動車充電的司機在現場遭遇意外打擊。位於W. McKinley Ave的Target商場停車場內的八個特斯拉充電樁中，有六個的連接線被人當場切斷，導致系統癱瘓，無法為車輛供電，受影響的駕駛人紛紛表示震驚與不滿，稱此類事件令人氣憤又無奈。

根據NBC Bay Area電視台報導，桑尼維爾市公共安全局在接獲報案後迅速展開調查，並確認此案並非單純的惡作劇，而是有目的性的電纜盜竊。警官Dzanh Le指出：「這些小偷盯上的其實是電纜裡的銅線。他們通常會將這些銅材轉賣給回收場，從中獲利。」

「我一大早就來充電，結果發現很多充電器都沒電，走近一看，竟然是線被剪掉了。」一位優步司機說，「我真的非常震驚，也開始擔心以後還能不能放心來這裡充電。」

銅線盜竊並非孤例。今年1月，桑尼維爾北部一家私營科技公司內的24個電動車充電站也曾遭竊，所有連接線遭人割斷、盜走。這類案件在過去一年裡在灣區逐漸增加，犯罪手法日趨專業，甚至可能存在有組織的盜竊團夥。

NBC Bay Area表示，7日共有24個特斯拉充電站在灣區各地出現故障，其中部分可能與盜竊案有關。不過目前尚無法確認具體多少因人為破壞，多少屬於設備老化或技術故障。

特斯拉公司的維修團隊在案發後即刻派人趕到現場，並花費數小時更換了八個充電樁的車輛連接器，力求盡快恢復服務。然而，許多依賴該網站的電動車主不得不臨時尋找替代網站充電，有些人甚至不得不推遲行程或取消工作安排。

目前，警方已調取案發區域的監控錄影，正試圖識別可疑人員。與此同時，當局也鼓勵知情民眾提供線索，以協助破案。此次事件不僅暴露出公共充電設施在安全防護方面的漏洞，也引發公眾對於電動車未來發展基礎的廣泛關注。隨著加州積極推動綠色能源轉型與電動車普及，如何確保城市基礎設施的穩定與安全，成為地方政府亟需面對的新挑戰。

電動車 特斯拉 灣區

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