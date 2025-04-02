公共衛生部舊金山辦公室將被關 裴洛西批川普短視

圖為去年12月位於舊金山聯邦大樓命名儀式，以致敬前眾議長裴洛西（左四）的傑出貢獻。（記者王子涵／攝影）

受總統川普精簡聯邦政府政策影響，聯邦衛生與公共衛生部（HHS）位於舊金山 的區域辦公室將於春季關閉，百名聯邦雇員將被迫下崗。

該辦公室位於舊金山第7街90號的聯邦大樓內，去年12月，大樓以前眾眾議長裴洛西 （Nancy Pelosi）命名，以致敬她的傑出貢獻。HHS辦公室共有318名員工，負責管理聯邦醫療保險 （Medicare）、醫療補助（Medicaid）、美國原住民的醫療服務，以及亞歷桑那州、加州、夏威夷、內華達州、六個美屬領地和近160個聯邦承認部落的愛滋病/HIV計畫。

裴洛西辦公室在聲明中證實了這一消息：「這一目光短淺的辦公室關閉行動將對舊金山居民獲取所需資源造成重大延誤，並嚴重影響公共衛生應對能力，而這一切都被冠以所謂提升『政府效率』之名。」

裴洛西強調，毫無疑問，公共衛生部重組計畫及舊金山地區辦公室的關閉，將直接傷害社區中最脆弱的社群，致使美國人的健康狀況惡化。

據舊金山紀事報報導，聯邦衛生與公共衛生部擁有8.2萬名員工，約八分之一的員工於周二上午接到解雇通知，另有八分之一的員工選擇提前退休或自願離職，意味著該機構將立即失去四分之一的整體人力。

衛生與公共衛生部長甘迺迪（Robert Kennedy, Jr.）在3月27日聲明，他的部門不只是簡單地削減官僚機構的規模，而是重新調整至核心使命，並根據新的優先事項以扭轉慢性病流行的趨勢。該部門「將以更低的成本為納稅人做更多的事情，遠超過以往。」

甘迺迪宣布，HHS計畫將現有的10個地區辦公室合併為5個，其他將被關閉的地區辦公室尚未公開。

媒體Politico最先報導該消息，並稱裴洛西聯邦大樓可容納約2000名員工。除HHS外，還設有裴洛西辦公室、社會安全局、交通部、勞工部、農業部、住房與城市發展部等機構。據一名消息人士透露，有70名HHS員工被告知其部門將被關閉。官方表示，一些舊金山的HHS員工將被調派至丹佛辦公室。

據紀事報此前報導，裴洛西聯邦大樓曾短暫出現擬出售的聯邦政府建築名單上。該名單最初包含440座「非核心」建築，但在上線數小時後即被撤回。該名單於3月25日重新發布，但規模大幅縮減至僅包含8座建築。