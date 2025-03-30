認為充斥假訊息和仇恨言論 加州民主黨議員棄用X平台

加州眾議會議長宣布，絕大部分民主黨議員今後將不再使用馬斯克擁有的社群媒體X。（網路影片截圖）

由於認為馬斯克 （Elon Musk）旗下的社群媒體X充斥著虛假訊息和仇恨言論，加州 眾議會幾乎所有民主黨 議員都表示今後將不再使用這一平台。

沙加緬度蜂報（Sacramento Bee）報導，加州眾議會議長里瓦斯（Robert Rivas）和眾議會多數黨領袖阿奎亞-柯瑞（Cecilia Aguiar-Curry）27日宣布，民主黨黨團60位議員中有58位將停止使用X，部分原因是為了阻止納稅人稅金繼續流入馬斯克擁有的公司。

「這是我在X上的最後一則推文。」里瓦斯27日在X上發出聲明說：「使用馬斯克擁有的私人公司與他人通訊存在實際風險。X上到處都是仇恨言論，虛假帳戶散播大量錯誤假訊息，但這家公司卻完全不用承擔任何責任。在洛杉磯發生嚴重野火的緊急情況下，民選官員依賴社群媒體分享即時資訊，漫天的假訊息為我們的選民帶來了不堪設想的後果。」

阿奎亞-柯瑞也說：「身為一個經歷過毀滅性山火的人，看到人們因為X上的假訊息拒絕了聯邦援助，我感到很難過。」

里瓦斯表示，民主黨議員今後將使用其他平台與選民溝通，包括臉書、Instagram、TikTok、Threads、Bluesky、LinkedIn和YouTube。

蜂報表示，多年來，民選官員一直使用X與選民交流、公開參與政策制定、在緊急情況下分享資訊，他們通常會有一個由幕僚管理的選民服務官方帳戶，以及一個用於競選的個人帳戶。由柏克萊加大一名博士生主導的一項研究發現，在馬斯克收購推特後幾個月，X上的仇恨言論增加了約50%。

儘管民主黨議員紛紛捨棄X，共和黨議員仍堅守這一平台。加州眾議會共和黨領袖加拉格（James Gallagher）表示，民主黨議員大舉棄X而去，對公眾參與來說是一項負面舉措。

加拉格說：「我認為這是個錯誤的決定，但如果他們真的想離開這個公共園地，我沒意見。我們很高興能繼續在X上發表我們的想法和意見。」