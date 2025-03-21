藝在棱角推出當代藝術展覽 聚焦華埠「隱世巨龍」

展覽聚焦華埠的「隱世巨龍」，一群藝術家的藝術生涯、創作實踐與表達方式。（藝在棱角提供）

坐落於舊金山華埠 的藝術組織「藝在棱角」（Edge on the Square），27日將推出當代藝術展覽「我們都是閃亮的星星：移民 經歷的藝術創作和獨特性」，展期延續至12月13日。

移民政策是現今美國最熾熱的議題，藝術展聚焦移民藝術家，透過其獨特且有力量的作品，來探討這場危機。

展覽聚焦華埠的「隱世巨龍」，一群藝術家的藝術生涯、創作實踐與表達方式。在經歷移民、同化與生存掙扎後，他們的藝術之路或有所轉變，或陷入沉寂。受逼遷、資源匱乏與文化邊緣化影響，一些藝術家被迫無限期中斷創作，而另一些則巧妙地將過去的藝術表達與當下生活融合。

藝在棱角行政總監李燕玲表示，全國的焦點都在移民問題，「我們都是閃亮的星星」是一個合適又淒美的描述，凸顯移民來到美國後，所面對不穩定的希望，和無法實現的夢想。藝在棱角很榮幸能夠向大眾呈現這些『巨龍』背後非凡的故事。」

藝在棱角的首席策展人許君瑜表示，藝術表達在動蕩時期是一種強而有力的回應，既是盾牌，也是利劍，對抗那些試圖讓我們噤聲的力量。「我們都是閃亮的星星」展示了藝術家如何從痛苦中站起來，並憑藉獨特性和創造力將其轉化為迫切的藝術表達。

透過瞭解這些「隱世巨龍」，及其人生故事的起與落，藝術展邀請觀眾探討他們的藝術身分為何被刻意淹沒、忽視或被逼隱藏。與此同時，展覽亦探討藝術家隱藏身分，可能是一種因為生存而激發的保護機制或單純是為了享受自由的舉動。