發起罷免地檢長 康曲柯士達縣居民「忍耐到了極限」

康曲柯士達縣地檢長貝克頓被遞送罷免通知，對她「心灰意冷 」的居民團體正在尋求改變。（電視新聞截圖）

聖荷西 信使報（Mercury News）報導，一個對康曲柯士達縣（Contra Costa County）地檢長貝克頓（Diana Becton）的表現不滿的組織，已經開始了罷免 她的努力。

一個名為Recall Diana Becton（罷免黛安娜-貝克頓）的組織在社交媒體上發布了一段視頻，稱視頻中有人向貝克頓遞交了罷免其職務的意向通知。這一互動發生在周一（17日），當時貝克頓正走進地檢長辦公室的後門。

通知上寫道：「我們這些犯罪受害者、他們的家人、當地的企業主和員工以及康曲柯士達縣的居民已經忍耐到了極限，現發起罷免地檢長貝克頓的行動。我們對持續不斷的犯罪活動感到愈來愈擔憂。她不斷向受害者及其家人空洞地承諾正義必將得到伸張，卻允許罪犯逍遙法外，令我們感到沮喪。」

貝克頓有七天時間做出回應，其辦公室發言人在下午的一份聲明中說，當她做出回應時，「她的回答將成為她的公開評論」。

該組織在其網站上列出了10位人士作為該活動的十大支持者，其中包括加布（Alexis Gabe）、小拉贊比（Damond Lazenby Jr.）和阿雷拉諾（Thomas Arellano）的家人。

加布於2022年1月失蹤，兩年後她的遺體在阿馬多爾縣（Amador County）被發現。警方於2022年6月在華盛頓州 的一次突襲中殺了她的前男友。儘管該男子的母親涉嫌在殺人後幫助他，貝克頓決定不對她提出刑事指控。

2023年1月，拉贊比的屍體在康柯德Port Chicago高速公路出口處的4號州公路附近被發現，此前他曾被人駕車撞死，駕車者逃逸。他的家人表示，驗屍官對他死亡的處理方式加劇了他們對案件透明度和問責制的擔憂。

31歲的阿雷拉諾於2022年1月22日在康柯德被刺身亡，39歲的德爾加多（Gerald Delgado）接受了13年有期徒刑，作為與縣地檢長認罪協議的一部分，謀殺指控被撤銷。

罷免組織表示，它還向康曲柯士達縣選務處提交了意向通知，倡議書上的121個簽名中有103個得到了確認。採取這種行動所需的最低簽名數為100個。

選務處稱，一旦貝克頓做出回應，該組織就必須敲定最終的請願書措辭。一旦完成，該組織將有160天的時間來收集約7萬2000個簽名（即該縣登記選民人口的10%），以便將該倡議提交選票並舉行選舉。