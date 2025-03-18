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桑尼維爾4月5日舉辦地球日慶典 鼓勵低碳出行

記者龔玥╱聖荷西報導
桑尼維爾市將舉辦年度地球日活動。（圖由桑尼維爾政府提供）
桑尼維爾市將舉辦年度地球日活動。（圖由桑尼維爾政府提供）

4月5日，桑尼維爾市將舉辦年度地球日慶典，邀請社區居民一同表達對地球的關愛，活動將於上午11時至下午2時在桑尼維爾市政中心（Sunnyvale Civic Center）舉行，屆時將有環保教育、家庭友好活動以及現場娛樂，希望吸引更多市民參與，共同為地球盡一份力。

本次活動鼓勵民眾騎自行車前往現場，以低碳方式參與地球日慶典。活動期間，居民可以探索一系列環保行動，例如如何為家庭電氣化、學習堆肥技巧，以及瞭解可持續發展解決方案。同時，當地非營利組織將設立攤位，與居民分享他們在環境保護方面的專業知識。參與者將有機會與環保專家交流，學習如何在日常生活中做出更可持續的選擇。

地球日慶典不僅是一場環保盛會，也是一場適合全家參與的歡樂活動。屆時將舉辦現場表演，營造輕鬆愉快的節日氛圍。午餐時間，民眾可以品嘗來自當地餐車的餐點，並使用可重複使用的餐具，減少一次性塑膠垃圾。此外，慶典還將提供可持續主題的兒童手工藝品、由專家帶領的樹木導覽、美味的午餐與甜點，以及更多精采活動，讓環保成為一場寓教於樂的體驗。

自1970年起，地球日便成為全球性的環保倡議，提醒人們關注環境問題，並積極採取行動。桑尼維爾市長期以來致力於可持續發展，今年的地球日慶典正是這一承諾的體現。市府表示，希望本次地球日慶典能激勵更多居民積極參與環保行動，無論是選擇更清潔的能源、減少浪費，還是改用低碳出行方式，每個人的努力都能為社區帶來積極影響。

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