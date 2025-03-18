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納巴婦疑酒駕撞樹 2子女當場死亡

記者王子涵╱舊金山報導
納巴警方表示，一名母親駕車於周日清晨撞樹，導致兩名子女死亡，她因涉嫌酒後或藥物影響下駕駛（DUI）被捕。（納巴警方照片）
納巴警方表示，一名母親駕車於周日清晨撞樹，導致兩名子女死亡，她因涉嫌酒後或藥物影響下駕駛（DUI）被捕。（納巴警方照片）

納巴警方16日表示，一名母親駕車於周日清晨在納巴撞樹，導致兩名子女死亡。她因涉嫌酒後或藥物影響下駕駛（DUI）被捕。

加州高速巡警（CHP）官員龐普利亞諾（Vince Pompliano）表示，事故發生在上午7時20分左右，警方接獲911報案後趕往現場，在29號公路（Highway 29）靠近伊莫拉大道（Imola Avenue）出口附近發現車禍。兩名孩童，9歲女孩與10歲男孩，當場被宣告死亡。

孩子的母親巴拉哈斯（Yesica Barajas）因重傷被送往納帕的皇后谷醫療中心（Providence Queen of the Valley Medical Center）。龐普利亞諾表示，她仍在警方監視下接受治療，並將在出院後以DUI嫌疑被捕。現年31歲的巴拉哈斯來自納巴，可能面臨更多指控，具體罪名將待CHP完成調查後決定。警方懷疑，除酒精或毒品外，超速也是肇事因素之一。

警方表示，事故未涉及其他車輛。

據報導，調查人員正在確定巴拉哈斯駕駛的2006年款日產轎車何時偏離高速公路南向匝道，撞上距離道路「相當遠」的一棵樹。龐普利亞諾指出，由於車輛在撞擊時損壞了車頭燈，可能導致事故發生後數分鐘乃至數小時後，才被路過駕駛者發現並報警。

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