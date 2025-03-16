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金山聯合學區撤教師解雇通知 其他職位仍要裁員

編譯廖宜怡／綜合報導
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舊金山聯合學區宣布，由於有足夠教師加入提前退休計畫，原定將收到裁員通知書的近400名教師將不會被裁員。圖為舊金山公立學校哈維米爾克民權學院。（美聯社）
舊金山聯合學區宣布，由於有足夠教師加入提前退休計畫，原定將收到裁員通知書的近400名教師將不會被裁員。圖為舊金山公立學校哈維米爾克民權學院。（美聯社）

舊金山聯合學區宣布，由於有足夠教師加入提前退休獎勵計畫，原預期下周將收到裁員通知書的近400名教師將不會被裁員。在學區想盡辦法削減1億1380萬美元預算以避免被州政府接管之際，這無疑是一項令人欣喜的好消息。

舊金山紀事報表示，儘管舊金山聯合學區教師確定不會被裁員，但學區的34名輔導員、134名教師助理、278名行政人員和其他工作人員仍將收到裁員通知，全學區的教師人數也將在這波教師退休後大幅減少。

舊金山聯合學區總監史瑞慶（Maria Su）14日發出聲明說：「感謝我們的退休獎勵計畫受到教師們的歡迎，教師們再也不用擔心被裁員，大家都鬆了一口氣。然而，由於我們尚未走出平衡預算的困境，其他一些員工仍持續面臨不確定性，因此，目前是一種憂喜參半的狀況。我現在的首要任務是要確保同理心和清醒的頭腦，來穩定我們的學區。」

為了配合州政府要求必須在3月15日寄出第一批裁員通知書，舊金山聯合學區於2月底投票通過了裁員計畫。史瑞慶當時表示，因為加州法律要求各學區在知道下一學年實際預算數字，以及有多少教師將退休或辭職之前，必須先發出裁員通知，因此，公布的計畫裁員人數其實遠多於實際需要。

由於面臨加州預算停滯、一次性疫情資金用罄、收入因入學人數逐年減少而降低，加州各學區都努力想辦法平衡預算，方法包括關閉學校、凍結招聘、要求選民投票通過稅收法案來補貼收入等。整體而言，加州幾乎所有學區都至少在人力、計畫、行政和其他開支方面做出了一定程度的削減。

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