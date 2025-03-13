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屋崙市長特別選舉 2領先候選人辯論交鋒

編譯林思牧／綜合報導
羅倫泰勒（右）與芭芭拉李（左）在屋崙市長候選人辯論會上交鋒。(灣區KTVU電視新聞截圖)
羅倫泰勒（右）與芭芭拉李（左）在屋崙市長候選人辯論會上交鋒。(灣區KTVU電視新聞截圖)

屋崙市長特別選舉的首場辯論會終於在11日晚間舉行，符合參加資格的兩位候選人互不相讓，使這場選舉的熱度急遽升高。

聖荷西信使報報導，4月15日特別選舉前的首次公開辯論，將參與人限制為籌集到至少7萬5000美元競選基金的候選人。這使得前市議員羅倫泰勒（Loren Taylor）和退休國會眾議員芭芭拉李（Barbara Lee）首次展開正面交鋒。另外的八位候選人都沒有機會參加。

這兩位候選人在十名參選人中明顯處於領先地位，在具體的城市政策上沒有太多分歧。兩人都宣稱要雇用更多警察、優先考慮企業利益、慶祝屋崙的多樣性並反擊川普政府的政策。

但他們在領導方式上卻畫出了明確的界線。身為工程師和商業顧問的泰勒宣稱，自己願意做出艱難的選擇來修復「破碎的」屋崙，而芭芭拉李則承諾將團結這個在前市長盛桃執政下政治分歧似乎更加劇烈的城市。

他們對屋崙未來的不同看法，可能最明顯地體現在他們將如何處理預算中嚴重的赤字上，近幾個月來，在發出潛在破產的警告後，該市預算赤字導致市政府大量裁員和大幅削減開支。

泰勒說：「每位市長都能夠帶領人走進會議室，這是理所當然的。問題是會議室裡發生了什麼事？你能否直視你的朋友和盟友並說『我們今天必須做出艱難、必要的選擇，這樣才能保住我們的明天。』」

當辯論主持人、KTVU新聞主播克拉克（Dave Clark）要求候選人解決前市長盛桃的問題時，候選人首次露出了鋒芒。泰勒說：「我們必須確保這種事不再發生，不幸的是，那些支持和支撐盛桃的人不希望我當市長。」接著他進一步指責芭芭拉李把盛桃的一些支持者招募來替她助選。

不過芭芭拉李馬上指出，她也得到了一些支持罷免盛桃人士的支持。罷免運動中的兩位傑出人物陳錫澎（Carl Chan）和強森（Derreck Johnson），都是她競選市長的最早支持者。

屋崙 罷免 眾議員

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