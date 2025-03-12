派拉蒙金山辦公樓 一半在帳面上被視為一文不值

房地產專家認為，以較低債務或低價購買大樓，可提供新業主更多租金與租賃空間。(取自舊金山縣市府臉書)

買高賣低並非一個聰明策略，但有時是唯一可做的方法。總部位在紐約的「派拉蒙集團」(Paramount Group)是市值數十億美元的摩天大樓業主，卻正在為疫情爆發前在舊金山房地產 市場的錯誤投資付出代價。

「舊金山標準」報導，派拉蒙集團繼去年將兩項主要辦公室投資降至零之後，今年又再次買高賣低，顯示其在舊金山擁有一半辦公室大樓房產，在帳面上被視為一文不值。

這個做法可輔助派拉蒙可採取一些創意會計手段，以減少損失。也可開放新資源注入，以低價重振低迷房市。若商辦大樓想要在市場反彈，城市迫切需要這種激勵。

2016-2019年期間，這家總部位在紐約的公司收購舊金山市中心四棟摩天大樓的大量股份，使其在舊金山擁有房地產份額增加三倍，占地430萬平方呎。在高峰時期，這些建築總價值超過18億美元。

對商業房地產來說，時機就是所有。疫情顛覆辦公室大樓市場，例如派拉蒙這樣的舊金山業主，背負巨額債務，無法與持續下跌的房地產價值相呼應。

問題最新典型代表是地址在55 Second St.的KPMG大樓。根據「CoStar」資料，與大樓同名的會計師事務所將於明年搬遷，大樓內的軟體公司Rippling也將隨後搬走，整棟大樓空置率將超過50%。

在公司季度報告中，派拉蒙宣布已內部將這棟建築的剩餘價值計入「減損」(impairment loss)。雖然從技術上說，用於購買這棟建築的貸款得到2026年10月才到期，但派拉蒙實際上是告知投資人，他們已放棄這處房產，並在市場掛牌出售，隨時可被購買。

這樣的信號機制已在另一棟不堪貸款重負的辦公大樓發揮作用。橫跨555 Market St. 與575 Market St.街區的兩棟大樓的「Market Center」，是一座占地77萬平方呎的辦公園區，由舊金山商人佛林(Greg Flynn)擁有之「佛林地產」(Flynn Properties)收購。

房地產專家認為，以較低債務或低價購買大樓，可提供新業主更多租金 與租賃空間。

派拉蒙擁有的其他標誌性建築，也正在流失主要租戶。摩根大通(JPMorgan)於2023年收購First Republic Bank之後，終止了後者在地址：One Front St.地點的租約。

派拉蒙執行長貝勒(Albert Behler)表示，舊金山是充滿挑戰的辦公大樓市場，不似紐約經濟多元化，但具有深厚價值。先前，低利率與欣欣向榮的科技業，將舊金山辦公室空置率壓縮至5%以下，並推動租金創歷史新高。

一名房地產投資經紀人認為，派拉蒙於經濟繁榮時期、在舊金山建立很好的市場占有率，但是，現在他們所承擔的責任，已超出能力範圍。