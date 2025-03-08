韓式+台味 夫妻檔米其林主廚籌備灣區新餐廳

夫妻檔主廚韓裔金麥可(左二)與來自台灣的老闆娘金美智(右三)，曾在灣區開設米其林餐廳「Maum」。(取材自臉書)

韓裔 金麥可(Michael Kim，音譯)與來自台裔金美智(Meichih Chou Kim，音譯)夫婦，曾在灣區開餐廳榮獲米其林一星。他們的新餐廳正在積極籌備中，將是一家開設在蒙洛公園(Menlo Park)、結合韓式台灣味餐廳(Korean-Taiwanese restaurant)，名為「Yeobo, Darling」。

「舊金山紀事報」報導，金氏夫婦曾擔任巴洛阿圖韓國高級餐廳「Maum」與洛斯阿圖休閒式餐廳「Bao Bei」主廚，他們將於今年5月底，在地址827 Santa Cruz Ave., Menlo Park開設一家新餐廳，名稱「Yeobo, Darling」，此為韓語中夫妻相愛的親暱話語，餐廳風格也將反映他們的亞裔 美人身分認同與烹飪經驗。

金麥可是韓國人，金美智是台裔，兩人皆曾在高級餐廳擔任主廚，包括紐約市米其林三星餐廳「Per Se」與舊金山米其林三星餐廳「Benu」、米其林一星餐廳「SPQR」。巴洛阿圖米其林一星餐廳「Maum」於2018年開業，由金氏夫婦擔任主廚，但因新冠疫情 而於2020年關閉；「Bao Bei」餐廳則於2023年關閉。

金麥可表示，他們嘗試創造可真實產生共鳴的餐點，某種意義來說，內含成長經歷及兩人如何開始做菜的分享。過程有關亞裔美人的適應與持續發展。代表著新餐廳菜單不會嚴格讓人感覺是韓國或台灣菜，而更像是金氏夫婦會在灣區家裡做的混和菜餚。

例如，台灣經典家常菜滷肉飯，是將滷肉淋在飯上，而餐廳將以千層形式呈現。餐廳麵包將提供蔥花可頌(scallion croissant)，靈感來自蔥油餅，將由紅木城(Redwood City)新開烘培店「Baker Next Door」廚師們特製。

當年，米其林餐廳「Maum」提供昂貴特色菜單，「Bao Bei」則是在美食區的櫃台服務攤位。新餐廳則介於兩者之間。「Yeobo, Darling」將僅在晚餐時段開店，提供單點菜單(a la carte menu)。

甜點則仍在發想當中。值得注意的是，金麥可在疫情期間製作的熱門胡蘿蔔蛋糕，將在餐廳以切片形式提供。具層次的蛋糕，覆蓋絲滑奶油起士糖霜，用香豆味道取代香草精帶來芳香。

低酒精濃度酒水將由台北「Bar Mood」提供，其被評為亞洲50最佳酒吧之一，其中許多酒水採用台灣知名烏龍茶原料。韓國侍酒大師金卿文(Kyungmoon Kim)將製定一份酒單，是韓國酒精飲品，包括燒酒與韓國傳統米酒馬格利酒(makgeolli)。

金氏夫婦期望，「Yeobo, Darling」餐廳能兼具「親切且高雅」(approachable and elevated)。金美智表示，他們取名餐廳「Yeobo」，是韓裔美人第二代的懷舊用詞，是在最近一次韓國旅行中聽到。金麥可說，字語意思代表著重視、關心與相連。