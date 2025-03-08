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華美歷史學會 擬為李小龍立雕像

記者李怡╱舊金山報導
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華美歷史學會計畫為李小龍立雕像。(受訪者供圖)
華美歷史學會計畫為李小龍立雕像。(受訪者供圖)

華美歷史學會7日在「天下一家」李小龍展覽館公布李小龍雕像計畫。雕像將永久紀念這位出生於舊金山華埠的武術宗師、電影巨星及世界級文化偶像。

此次雕像計畫由華美歷史學會牽頭，聯合白蘭基金會（Rose Pak Community Fund）、李小龍基金會（Bruce Lee Foundation）以及Stand With Asians共同推動。計畫打造一座大型青銅雕像，重現李小龍在1973年經典電影「龍爭虎鬥」（Enter the Dragon）中的標誌性動作，在決鬥場景中低伏於地，身體繃緊，肌肉與筋腱閃耀光澤，隨時準備攻擊或防禦。

韓國著名雕塑家Arnie Kim將負責設計並製作這座雕像。Arine來自韓國高陽市，以其對人物雕塑的高度還原及藝術表現力聞名，曾製作多件李小龍與Christopher Reeve扮演的超人等知名人物雕塑。華美歷史學會認為，Arine的專業能力將確保雕像充分展現李小龍的神韻與精神。

雕像計畫是華美歷史學會過去五年來推動李小龍文化遺產保護工作的延伸。雕像的設立，將進一步凸顯李小龍作為華埠歷史人物的象徵意義，並強化他在全球文化中的統一與激勵作用。

白蘭基金會承諾提供5萬美元的種子基金，學會則計畫募集額外15萬美元，並呼籲社區人士踴躍參與1：1配對募款。

社區領袖楊重賢（Mark Young）表示，李小龍不僅在影視與武術領域打破界限，也激勵了一代又一代在困境中奮勇前行。很榮幸能參與這一計畫，確保他的精神持續啟發並鼓舞華裔社區。

華美歷史學會成立於1963年，是美國歷史最悠久、專門致力於華裔美國人歷史展示與研究的機構。

李小龍 華埠 華裔

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