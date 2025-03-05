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不當解雇 馬斯克、參議員掀網路罵戰

記者徐蓓蓓╱舊金山報導
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謝安達與馬斯克在社媒平台上唇槍舌劍。(取材自Ｘ平台)
謝安達與馬斯克在社媒平台上唇槍舌劍。(取材自Ｘ平台)

據聯邦參議員辦公室訊息，在川普總統4日發表國會演講前夕，加州選出的參議員帕迪亞(Alex Padilla)和謝安達(Adam Schiff)以及其他40位國會民主黨議員，一同就川普總統解雇數十位獨立機構主管和檢察長(IG)表示關切，並提請注意這些解雇決定中有利馬斯克(Elon Musk)的部分。

同日，馬斯克在其擁有的X社媒平台上轉發了一條稱：「謝安達因為和烏克蘭的聯繫而深陷麻煩」的視頻，並評論「謝安達有沒有叛國呢？聽上去他好像有。」

謝安達很快在自己的X平台帳號回應馬斯克：「不是這樣的，伊隆。不過為一個出賣烏克蘭和我們北約盟友、跪舔普亭的總統工作，是什麼感覺呢？」

民主黨國會議員還在信中敦促川普總統馬上為遭到非法解雇的個人復職，同時取消馬斯克在政府效率部的職務，除非他能解釋自己的利益衝突問題。

帕迪亞辦公室表示，馬斯克及其公司是最少20宗政府調查或起訴的對象，涉及到違反聯邦法或勞動法。川普總統和馬斯克解雇的機構首腦和職業公務員，至少已經影響到正在調查超過32件馬斯克公司相關投訴或執法的11個聯邦機構。

議員們警告，如果不能追究馬斯克的責任的話，會傷害到美國公民的利益，威脅到制約與平衡的民主體制。議員們在信中列舉的此類聯邦機構主管包括：全美勞工關係委員會主席維爾考(Gwynne Wilcox)、聯邦選舉委員會(FEC)主席溫出伯(Ellen Wentraub)、平等雇用委員會委員薩謬爾(Jocelyn Samuels)和巴洛(Charlotte Burrow)，以及美國農業部檢查長菲利斯馮(Phyllis Fong)。

議員們認為，川普總統的數條政令有違相關官員的法律保護。例如，聯邦法律要求總統在解雇檢察長之前要通知國會。還有包括特別顧問辦公室等在內的其他眾多機構也是如此。據悉聯邦法庭也已經介入此事。

馬斯克 川普 民主黨

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