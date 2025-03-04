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輝達GTC大會17至21日聖荷西舉行 黃仁勳18日開講

記者徐蓓蓓／聖塔克拉拉縣報導
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2025輝達GTC AI大會黃仁勳主題演講令人期待。（取自輝達公司網站）
2025輝達GTC AI大會黃仁勳主題演講令人期待。（取自輝達公司網站）

輝達公司發佈的資訊，2025輝達GTC AI大會將於3月17日到21日回歸聖荷西市。屆時數千名開發人員、創新領袖與企業領導者將齊聚一堂，體驗人工智慧和加速運算如何協助人類解決最複雜的挑戰。

輝達公司還預告，除了公司執行長黃仁勳（Jensen Huang)不容錯過的主題演講外，還有超過1000場精采演講、300多場現場展示、技術實作訓練以及無數交流活動，帶領與會者探索人工智慧及其優勢的實際案例。

其中最受矚目的黃仁勳主題演講將於3月18日（周二）上午10時到12時在SAP中心登場。黃仁勳將親自登台分享代理式人工智慧、機器人技術、加速運算等尖端科技的走向。

會方力推的主旨討論包括黃仁勳和來自Alice & Bob, Atom Computing, D-Wave, Infleqtion, IonQ, Pasqal, PsiQuantum, Quantinuum, Quantum Circuits, QuEra Computing, Rigetti and SEEQC等業界領袖共同出席的「量子計算：我們在哪兒以及我們走向哪裡」的討論會；Meta首席AI科學家樂坤（Yann LeCun)和輝達首席科學家及電腦建築師達利（Bill Dally）主持的「AI前沿和運算」對話；以及「通用機器人新時代：人形機器人的崛起。」

此外針對開發者和技術實踐人員還有超過700場技術講座，可以聆聽技術開發專家的真知灼見，也可以使用最新的互動技術，還可以請業界名人分享經驗和預測未來走向。據悉，活動現場有超過60個非常實用的訓練實驗室。

企業高管也可以通過參加講座和發展人脈，來認知人工智慧從提升用戶體驗到產品創新方面的影響力，讓企業可以在AI時代欣欣向榮。

黃仁勳 輝達 人工智慧

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